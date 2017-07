Als ihn die Polizei an einem Bushäuschen zwischen Schwenderöd und Augsberg ansprach, hatte er frische rote Lackfarbe an den Händen: Daraufhin gab der 16-Jährige auch gleich zu, dass er das Wartehäuschen besprüht hatte. Aus Liebeskummer.

Einer Streife der Verkehrspolizei war am Freitag gegen 22.15 an der Kreisstraße nahe Illschwang (Landkreis Amberg-Sulzbach) der junge Mann aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollierten, stellten sie fest, dass er frische Lackfarbe an seinen Händen hatte. Daraufhin untersuchten die Polizisten das Bushäuschen auf frische Graffitis. Dabei fanden sie am Boden die farblich passende Spraydose und entdeckten auch frische rote Farbe an der Wand.Der 16-Jährige gab sofort zu, mit der Dose gesprayt zu haben: Er wollte einen Liebesschwur, den er vor einiger Zeit am Bushäuschen angebracht hatte, unkenntlich machen. Seine dort verewigte Angebetete habe ihn nämlich verlassen, erklärte er."Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden", teilt die Sulzbach-Rosenberger Polizei mit. Sie hat die Verwaltungsgemeinschaft Illschwang über den Vorfall informiert, genauso wie die Eltern des Jugendlichen. Dieser wurde nach seiner Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.