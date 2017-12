In der Nähe der Discothek Happy Rock ist Mittwoch gegen 12.20 Uhr eine 57-Jährige aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach verunglückt.





Sie war auf der B 85 von Sulzbach in Richtung Amberg unterwegs. Nach ersten Polizeiangaben kam die Fahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn. Warum, ist noch nicht geklärt. Jedenfalls rutschte der Golf dann einen kleinen Abhang hinab und blieb an einem Baum stehen.Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Amberg gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12 000 Euro.Der Baum wurde durch den Aufprall des Autos so stark beschädigt, dass ihn die Feuerwehr fällen musste, um zu vermeiden, dass er auf die Fahrbahn fällt.Die Feuerwehren Sulzbach-Rosenberg und Rosenberg waren nicht nur dazu, sondern auch zur Verkehrsregelung und Absicherung im Einsatz. Der Streckenabschnitt der B 85 war für rund eine Stunde halbseitig gesperrt.