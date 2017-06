Ammerthal/Kümmersbruck. Soldaten lernen von Soldaten. So wird aus Teilen des in der Schweppermannkaserne stationierten Logistikbataillons 472 eine Ausbildungseinheit für rund 80 Offiziere und Unteroffiziere der Bundeswehr. Ungarische Streitkräfte und die US-Armee haben Beobachter entsandt. Diese sogenannte Lehrübung umfasst eineinhalb Wochen und spielt sich in und rund um Ammerthal ab. Dargestellt, ausführlich erläutert und vorgeführt wird das Beziehen eines sogenannten Verfügungsraums durch eine Transportkompanie. Konkret bedeutet das, für voluminöses und schweres militärisches Gerät, sprich geländegängige Lastwagen und Sattelzüge, Unterstellmöglichkeiten auszukundschaften, sie anzufahren, zu tarnen und bei Bedarf abzurufen. Parallel müssen die Soldaten ihre eigene Sicherung organisieren. "Das ist klassisches militärisches Handwerk der Landesverteidigung", erklärte in einem kurzen Statement Hauptmann Gerhard Ullrich, Presseoffizier der Gärmersdorfer Logistiker. Deshalb finde diese Ausbildung auch als "freilaufende Übung" statt. Das heißt, das Geschehen spielt sich nicht auf einem abgeschotteten Übungsplatz ab, sondern fügt sich ein in die Alltagsgegebenheiten des zivilen Lebens eines Orts oder Landstrichs. Der Lehrgang dauert noch bis Mittwoch, 5. Juli, und wird am Wochenende unterbrochen. Bild: Steinbacher