Mit einem Staatspreis die Ausbildung beenden. Besser geht es kaum. Das Berufliche Schulzentrum hat offenbar das Zeug, Leistungswillige motivieren zu können.

Die Auszeichnungen Diese Auszeichnungen wurden vergeben: Staatspreise erhielten die staatliche geprüfte Sozialbetreuerin Dragica Cvetkovic, Laura Maier (Kauffrau für Büromanagement), Vanessa Pickel (Industriekauffrau) und Patrick Plaß (Fleicher). Kreispreise bekamen Michaela Berger (Staatlich geprüfte Helferin für Ernährung und Versorgung), Anna Kleindienst (Staatlich geprüfte Kinderpflegerin) und Simone Zeltner (Staatlich geprüfte Assistentin für Ernährung und Versorgung. Mit vom Schulzweckverband ausgelobten preisen ausgezeichnet wurden Polina Braun (Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleitungen), Matthias Edenhartner (Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik), Andreas Ruppert (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik) und Romina Wiendl (Fachverkäuferin im Fleischerei-Lebensmittelhandwerk). (gfr)

Amberg-Sulzbach. Wenn jemand einen herausragenden Schulabschluss erzielt hat, müsse diese Spitzenleistung auch deutlich herausgestellt werden, so Landrat Richard Reisinger bei der Ehrung der Besten des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Sulzbach-Rosenberg. "Gnadenlos im Mittelpunkt" stünden die Geehrten an diesem Tag, betonte der Landrat bei der Feierstunde im König-Ruprecht-Saal.Die erzielten Leistungen der Berufsschulabsolventen seien so hervorragend, dass sich die jungen Frauen und Männer wahrscheinlich um ihre berufliche Zukunft keine Sorgen machen müssten. Das sei Rechtfertigung genug für die den Festakt. Oberstudiendirektor Bernhard Kleierl betonte, dass die Schulbesten einen wichtigen Schritt für ihre berufliche Erstausbildung getan hätten. Sei es durch den dualen Ansatz in Betrieben und Berufsschule oder in Vollzeit an den Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung sowie Kinder- und Sozialpflege.Einige der Absolventen hätten auch noch den Mittleren Schulabschluss erzielt. Geehrt würden im Grunde aber nur die Absolventen, die besonderen Leistungswillen, Ehrgeiz und Fleiß gezeigt hätten, um zu den Besten dieses Jahrgangs zu zählen. Sie hätten gezeigt, "was sie gelernt haben, was sie können", und in der Prüfungssituation hätten sie auch bewiesen, dass sie das Gelernte auch umsetzen könnten. Gerade darauf käme es im Berufsleben an. Zu erwähnen sei auch, so Kleierl, dass 54 Absolventen des Schulzentrums mit einer Gesamtnote von 1,5 oder besser abgeschlossen haben.