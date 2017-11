Freudenberg. Da hatte er wohl reichlich Glück im Unglück: Mehrere Überschläge mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2399 nahe Freudenberg hat ein junger Mann am Mittwochabend offenbar ohne gravierende Blessuren überstanden.

Gegen 22 Uhr war der 20-Jährige mit seinem Jetta auf der Staatsstraße 2399 von Freudenberg Richtung Lintach unterwegs. Kurz nach der Abzweigung nach Pennading kam das Auto dann plötzlich in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der Jetta krachte in die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und kam dann auf einem Acker wieder auf den Rädern zum Stehen.Nach Auskunft der Polizei wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum nach Amberg. Die Feuerwehren aus Freudenberg-Wutschdorf und Lintach waren im Einsatz. Am Jetta entstand ein Schaden von rund 4500 Euro, wie die Polizei noch anmerkt.