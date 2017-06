Kümmersbruck. Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zog sich am Montagvormittag der Fahrer (35) eines VW-Passat zu, der auf der Kreisstraße 2165 im Auffahrtbereich der A 6-Anschlussstelle Amberg-Süd/Theuern ungebremst in die Breitseite eines Sattelaufliegers krachte.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung von Rettungskräften ins Amberger Klinikum gebracht, die Vilstalstraße sowie der Auf- und Abfahrtbereich zur Autobahn wurden zeitweilig komplett gesperrt. Laut des Fahrtenschreibers des Sattelzuges ereignete sich die Kollision um 10.39 Uhr. Der Lkw-Fahrer (45), der unverletzt blieb, überquerte mit seinem Lastzug, der zwei Überseecontainer geladen hatte, die vorfahrtberechtigte Staatsstraße vom Industriegebiet Theuern kommend in die Auffahrt Richtung Pilsen. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei den von rechts nahenden VW, der mit hoher Geschwindigkeit den Hänger in der Mitte voll rammte. An der Unfallstelle hatten sich keine Bremsspuren des Pkw abgezeichnet. Der Passat wurde im Frontbereich total zerstört, auch der Sattelauflieger trug erhebliche Beschädigungen davon. Die Polizei geht von zwei Totalschäden in einer Gesamthöhe von 35 000 Euro aus. Zur Sicherung der Unfallstelle und Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen des Pkw waren die Feuerwehren aus Haselmühl-Kümmersbruck und Ebermannsdorf sowie das THW alarmiert worden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde darauf verzichtet, einen Unfallsachverständigen beizuziehen. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei gab sich gegenüber den Beamten ein Zeuge zu erkennen. Bevor seine Personalien festgehalten wurden, war er verschwunden. Die Polizei sucht ihn oder weitere Zeugen, die sich unter der Rufnummer 09621/8 90-3 20 melden können. Bild: gf