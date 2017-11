Amberg-Sulzbach. Von oben schaut es aus, als würde eine Autobahn eine Schneise in die waldreiche Umgebung schlagen. Es ist aber "nur" die Bundesstraße 85, die hier aus der Vogelperspektive zu sehen ist. Allerdings macht sie in Richtung Schwandorf schon mächtig was her, vor allem, weil sie teilweise vierspurig ausgebaut ist. Wer sich fragt, was rechts oben im Bild zu sehen ist, der muss nicht länger rätseln: Es ist das Industriegebiet Schafhof. Bild: Georgi