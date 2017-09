Schafhof/Pittersberg. Bereits zum Monatsende können erste Asphaltierungsarbeiten beginnen: Wie Stefan Noll, der zuständige Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt mitteilt, läuft beim vierspurigen Ausbau der B 85 zwischen Schafhof und Pittersberg alles nach Plan.

Ab Winter auf neuer Bahn

Bevor der Asphalt aufgebracht werden kann, muss der Verkehr aus Richtung Amberg am Baustellen-Anfang "ab der 38. Kalenderwoche, voraussichtlich ab Dienstag, 19. September, frühzeitiger auf die Gegenfahrbahn verschwenkt" werden, erklärt Noll: Im dadurch frei werdenden Bereich müssten noch fehlenden Entwässerungs-Einrichtungen des künftigen Mittelstreifens fertiggestellt werden.Der Verkehr werde davon nicht beeinträchtigt. Noll bittet jedoch darum, der Beschilderung strikt zu folgen, um das Straßenbaupersonal nicht in Gefahr zu bringen.Soweit es die Witterung erlaube, bleibe es das Ziel der am Bau Beteiligten, noch vor dem Wintereinbruch den Verkehr auf der Bundesstraße vollständig auf die neu angelegte Fahrbahn zu verlegen. Danach könne die alte Fahrbahn der B 85 zügig verstärkt und erneuert werden. Das gesamte Projekt soll im Herbst nächsten Jahres abgeschlossen sein. Dann sind laut Noll nur noch Restarbeiten außerhalb des Verkehrsraums erforderlich.