Amberg. (upl/ll) Franz Gerl ist ziemlich aufgebracht. Seit Montagabend ist seine Telefonleitung tot, das Internet funktioniert nicht und keiner kann ihm anscheinend helfen. "Ich hab den Störungsdienst angerufen, aber da spreche ich nur mit einem Automaten." Der Amberger ist einer von Tausenden Oberpfälzern, die am Montag und Dienstag vom Kommunikationsnetz abgeschnitten war

en.In einigen Gemeinden sind in erster Linie Kunden der Telekom betroffen, in anderen Vodafone-Nutzer. So wie Franz Gerl. Der großflächige Ausfall von Festnetz und Internet trifft nicht jeden in gleicher Weise. Die Stadtverwaltung in Amberg zum Beispiel hat problemlos Internet-Zugriff. Im Klinikum St. Marien wird nach Auskunft von kaufmännischem Direktor Hubert Graf nur eine teleradiologische Versorgung über eine betroffene Telekom-Leitung geführt. Darüber könne etwa ein Informationsaustausch mit dem Weidener Krankenhaus erfolgen. "Aber da können wir einfach auf eine andere Leitung ausweichen. Die Störung hat also bei uns keinen gravierenden Einfluss." Das St. Anna-Krankenhaus in Sulzbach-Rosenberg ist ebenfalls nicht beeinträchtigt, teilt die Klinik-Verwaltung mit.Auf der Internetseite www.allestoerungen.de finden sich aus der Region vor allem Meldungen von Kunden der Anbieter Vodafone und Kabel Deutschland. Schwerpunkte sind dabei: Amberg, die Gemeinden Poppenricht, Ebermannsdorf, Ensdorf und Kastl. Demnach dauert der Ausfall seit Montagnachmittag an. Teilweise ist auch der TV-Empfang betroffen. Die Störungen bei der Telekom gehen auf Bauarbeiten in Weiden zurück. Dort hat ein Bautrupp einen Strang von Glasfaser- und Kupferkabeln durchtrennt.Der Grund für den Ausfall bei Vodafone ist in Landshut zu suchen. Auch dort wurde bei Arbeiten eine Kabeltrasse durchtrennt. "Dadurch können im Raum Landshut sowie in Amberg, Altdorf, Kulmbach, Dingolfing, Hirschau und Windischeschenbach insgesamt 16 000 Haushalte aktuell kein Kabelfernsehen empfangen", meldet Vodafone.