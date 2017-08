Rappelvoll war der Königsteiner Rathaussaal am Donnerstagabend: Vor dem großen Wettbewerb am morgigen Samstag, bei dem die Marktgemeinde um die Ausrichtung des Bayern3-Dorffests kämpft, hat 2. Bürgermeister Klaus Hafner alle Vereine bei einer Vorbesprechung auf das Finale eingeschworen.

Morgen live im Radio



Marktplatz gesperrt Für die heutigen Finalspiele ist der Marktplatz von Königstein aus Sicherheitsgründen von 7.30 Uhr bis 14 Uhr gesperrt. Alle Geschäfte sind jedoch erreichbar. Die Verpflegung der Final-Teilnehmer am Marktplatz übernimmt die Feuerwehr Kürmreuth-Hannesreuth.

Helfer gesucht

Das Finale Das Bayern3-Team wird die Finalsspiele zwischen Königstein und Teuschnitz am morgigen Samstag mit zwei Moderatoren kommentieren und live im Radio übertragen. Drei Teams hat Königstein gebildet: Diese brauchen jedoch auch die Unterstützung der Bevölkerung.

Am Samstag um 9, 10 und 11 Uhr müssen sich die Oberpfälzer ihren oberfränkischen Gegnern stellen. Wer zwei dieser Turniere zuerst gewinnt, ist Sieger - und wird Gastgeber des Bayern3-Dorffests am 9. September.

Hafner erinnerte an das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Treuchtlingen (Mittelfranken) in der zurückliegenden Votingphase, bei der es galt, online möglichst viele Stimmen zu sammeln: "Bis sieben Uhr morgens haben wir die ganze Nacht im Feuerwehrhaus abgestimmt", berichtete er. Er dankte der Feuerwehr, die alle Stimmwütigen verpflegt hat. Es habe sich gelohnt - denn Königstein gewann das Voting mit hauchdünnem Vorsprung. Und kämpft jetzt am morgigen Samstag gegen Teuschnitz (Oberfranken) darum, wer das große Bayern3-Dorffest am Samstag, 9. September, ausrichten darf.Dazu müssen die beiden Kontrahenten ab 9 Uhr in einem Wettbewerb, den Bayern 3 live im Radio überträgt, Fragen beantworten und Aufgaben lösen: Der Gewinner wird Gastgeber des Dorffests mit den Top-Stars Alvaro Soler, Sarah Connor und Beth Ditto. Im vergangenen Jahr kamen zu diesem Event 70 000 Besucher nach Moosbach (Landkreis Neustadt/Waldnaab).„Gewinnen wir, so wird es ein gewaltiger Akt, das Bayern3 -Dorffest auszurichten“, betonte Klaus Hafner. Als geeigneten Platz für das Mega-Ereignis haben die Königsteiner die landwirtschaftlichen Flächen zwischen Funkenreuth und Bischofsreuth im Auge. Wie im Vorjahr in Mosbach rechnen die Verantwortlichen auch diesmal mit 50 000 bis 70 000 Besuchern.Dazu werden schon jetzt Helfer gesucht. Während die Bewirtung mit Getränken eine Brauerei übernimmt, müssen sich die Königsteiner Vereine um die Verpflegung mit Essen kümmern. Das sei aber alles noch Zukunftsmusik, schränkte Hafner ein. Zuerst muss Königstein morgen gewinnen: „Nun hoffen wir, dass wir bei den Finalspielen als Sieger hervorgehen.“