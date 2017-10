Seit 1. Juli gibt es im Kreisfeuerwehrverband Amberg-Sulzbach den Inspektionsbereich V. Zu ihm gehören 17 Wehren der Städte Hirschau und Schnaittenbach, des Marktes Freihung und der Gemeinde Gebenbach. Deren Führungskräfte tagten auf Einladung von Kreisbrandinspektor Martin Schmidt im Floriansstüberl der Hirschauer Feuerwehr.

Hirschau. Auch Kreisbrandrat (KBR) Fredi Weiß war mit von der Partie. Zusammen mit KBI Schmidt und Kreisbrandmeister (KBM) Marco Weiß hatte er eine angenehme Pflicht zu erfüllen: Er heftete dem Ehrenkommandanten der FFW Großschönbrunn, Josef Schmidt, die Ehrennadel in Gold des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) Amberg-Sulzbach an, dem Vorsitzenden der FFW Holzhammer, Hans Friedl, überreichte er das Ehrenkreuz in Silber. Schmidt trat 1954 in die Feuerwehr ein, war von 1960 bis 1990 Kommandant und von 1990 bis 1996 Vorsitzender. In seine Amtszeit als Kommandant fielen das 90- und 100-jährige Gründungsfest, in seine Vorstandsperiode das 110- und als Ehrenkommandant das 125-Jährige.Friedl gehört der Wehr seit 1980 an. 1995/96 war er 2. Vorsitzender, seither ist er bis heute Vorsitzender. 2006 war er Festleiter beim 125-Jährigen. Wahre Verdienste erwarb er sich als Leiter beim Gerätehausbau, das 2009 eingeweiht wurde. Auch beim Bau des Feuerwehrstadls und dessen Einweihung hatte er die Leitung. Unter Beifall würdigten KBR Weiß und KBI Schmidt das jahrzehntelange Engagement und die bleibenden Verdienste der Geehrten. Applaus gab es auch für die neuen Führungskräfte, die KBI Schmidt der Runde vorstellte. Die Feuerwehr Thansüß hat mit Markus Dreyer und Stellvertreter Michael Espach zwei neue Kommandanten. Neu im Amt als stellvertretender Kommandant ist auch Stefan Groher von der FFW Seugast. Die FFW Kemnath am Buchberg hat mit Jonas Graf einen neuen Vorsitzenden, die FFW Neuersdorf mit Helmut Böhm. Neuer zweiter Vorsitzender der Holzhammerer Wehr ist Stefan Kumeth.