Amberg-Sulzbach/Hirschau. Der erste Gesundheitstag der Amberger Kaolinwerke war ein voller Erfolg - nicht nur für die Beschäftigten, auch für die Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach. Deren Vorstandsmitglieder nutzten das Angebot, bei der Veranstaltung eine Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) auf die Beine zu stellen.

Dass diese möglich wurde, ist vor allem der Jugendvertreterin der Auszubildenden, Laura Beierl, und dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Christian Hartmann zu verdanken. Alle 15 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellenspende ist. Der Großteil benötigt einen nicht verwandten Spender. Daher ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen typisieren lassen.Nicht nur den Mitarbeitern, auch der Firmenleitung war es ein Anliegen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Das Unternehmen übernahm die Kosten für die Typisierung. So konnte Selbsthilfegruppe-Vorsitzende Petra Waldhauser von Ralf Jeffraim, dem Leiter der AKW-Division 2, eine Spende von 1000 Euro in Empfang nehmen.