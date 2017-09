Kaum einer zögerte, sich in ein lebenswichtiges Organ zu wagen: die Lunge. Das begehbare Modell war einer der Höhepunkte beim Gesundheitstag. Doch auch alle anderen Stände waren von Interessierten umlagert.

Veranstalter zufrieden "Der Gesundheitstag ist gut besucht", freute sich am Nachmittag Irene Hug vom Gesundheitsamt, das zusammen mit dem Ärzteverbund Oberpfalz-Mitte die beliebte Veranstaltung organisierte. "Wir sind zufrieden mit der Resonanz", lautete Hugs Bilanz. "Es ist ein sehr gesundheitsbewusstes Publikum." (san)

Amberg-Sulzbach. Der Gesundheitstag im Landratsamt ist eine seit Jahren etablierte Veranstaltung. Auch heuer war der Zuspruch wieder enorm, mehrere tausend Besucher kamen, um sich zu informieren. Das Angebot war außerordentlich vielfältig, an den Infoständen konnte, wer wollte, sich viele Tipps und Ratschläge rund um die Gesundheit holen."Das Interesse ist schon groß", sagte Allgemeinarzt Andreas Pietsch, der für den Ärzteverbund Oberpfalz-Mitte den Besuchern Rede und Antwort zum begehbaren Lungenmodell stand. "Die Leute wollen wissen, wie sieht's drinnen in der Lunge aus." Das Mitmach-Angebot reichte von Blutdruck- und Blutzuckermessen über entspannende Massagen bis hin zum Stress-Test. Gut angenommen wurde auch das Erfahrungsfeld der Sinne. Vor allem bei den Kindern kam der Fußfühlpfad gut an, aber auch Erwachsene schlüpften aus den Schuhen und marschierten barfuß über verschiedene Materialien.Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten informierte über die richtige Ernährung, das Klinikum St. Marien gab Einblicke in den Krankenhausalltag und OP-Techniken, der Kreisfeuerwehrverband machte deutlich, wie wichtig Rauchmelder sind: Überall bekamen die Besucher Informationen zum Kostbarsten, was sie haben: die Gesundheit.