Schwerer Tag für einen ehemaligen Oberfeldarzt der Bundeswehr. Kein Weg für ihn zum erhofften Freispruch. Stattdessen eine achtmonatige Haftstrafe zur Bewährung und 5000 Euro Geldauflage wegen uneidlicher Falschaussage bei einem Prozess im Frühjahr 2017.

Über zwei Dutzend Zeugen

Bewährung statt Freispruch