Gashahn auf, Vorhang zu. Glückliches Ende für einen 37-Jährigen, der sich zwei Verhandlungstage lang gegen den Vorwurf wehrt, er habe illegal Energie vom Zähler im Keller in seine Wohnung fließen lassen. "Das kann letztlich nicht bewiesen werden", urteilt der Richter.

Wer den Gashahn nach der Sperrung wieder aufdrehte, ist völlig unklar. Verteidiger Jörg Jendricke

Amberg-Sulzbach. Der Mann war nicht unbescholten. Er hatte schon einmal, nachdem ihm der Energieversorger den Gashahn zudrehte, unerlaubt seine Heizung und die Warmwassertherme weiter in Gang gehalten. Dann, es war Winter, kam der Monteur erneut. Es waren unbezahlte Rückstände vorhanden. Deswegen drehte er den Hahn ab, verplombte ihn und brachte auch noch ein Schloss an.Doch kalt wurde es in den Wohnräumen nicht. Denn irgendjemand musste den Hahn am Zähler wieder aufgedreht haben. "Ich war's nicht", ließ der Angeklagte wissen. Ab dann begann ein Zeugenmarathon vor Amtsrichter Markus Sand. Er hörte unter etlichen anderen den Monteur, vernahm den Hausbesitzer und ließ auch die Mutter des 37-Jährigen laden. Die Frau, nicht bei ihrem Sohn lebend, sagte nun am zweiten Verhandlungstag, sie habe beim Energieversorger in Regensburg angerufen und dort mitgeteilt, dass trotz Sperrung das Gas weiter fließe. Um Klärung sei dabei gebeten worden. Insgesamt ging es um 703 Kubikmeter Gas. Was die genau kosteten, ließ sich ebenso nicht mehr klären wie die Frage, ob denn nun die Rechnung an das Energieunternehmen oder an ein von ihm beauftragtes Rechtsanwaltsbüro letztlich bezahlt wurde.Fast schien es so, als ob der Konzern eher wenig Interesse am Ausgang des Verfahrens hatte. "Mir bleibt die Spucke weg", argumentierte Verteidiger Jörg Jendricke, als er den Strafantrag von Staatsanwältin Barbara Tutsch gehört hatte. Sie verlangte sieben Monate Haft mit Bewährung und hielt den 37-Jährigen für überführt. "Wer den Gashahn nach der Sperrung wieder aufdrehte, ist völlig unklar", warf Jendricke in die Waagschale. Von daher könne nur ein Freispruch in Frage kommen.Richter Sand schloss sich dem Verteidiger an und schickte den Beschuldigten straflos aus dem Sitzungssaal. Dass ein Verdacht durchaus auf ihm laste, ließ der Vorsitzende anklingen. Aber letztlich sei die Beweislage für einen Schuldspruch nicht ausreichend. Es kann aber gut sein, dass sich demnächst das Landgericht mit der Causa "Gashahn" befassen muss. Dann nämlich, wenn die Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch Berufung einlegt.