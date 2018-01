Amberg-Sulzbach. Einen Rückblick auf die Tätigkeit des Bio-Rings bekamen dessen Mitglieder bei der Versammlung präsentiert. Die Vorsitzenden Hans Zacharias und Horst Schwemmer erklärten, dass der BioRing stets da gewesen sei, "wenn es in der Öffentlichkeit präsent zu sein". Im vergangenen Jahr sei mit der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach der Boden-Vortrag von Hermann Pennwieser veranstaltet und mitfinanziert worden.

Die Mitglieder diskutierten grundsätzlich über die Notwendigkeit beziehungsweise über die Beibehaltung des Bio-Rings, der heuer 25 Jahre alt wird. Trotz der Öko-Modellregion bleibe der Verein wichtig, um flankierend im gesellschaftspolitischen Kontext zu agieren, hieß es. Die Themen für den Verein blieben relevant: die zunehmende Verödung der Landschaften mit großen Agrarflächen, die alarmierenden Rückgänge in der Insektenwelt, der Einsatz von Glyphosat sowie Neonicotinoide.Bei den Wahlen wurden die bisherigen Vorsitzenden Hans Zacharias und Horst Schwemmer in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer gewählt wurden Heide Burkhart, Sigrid Peuser und Harald Pilhofer. Als Schatzmeister fungiert bis auf weiteres Horst Schwemmer kommissarisch. Die Vereins-Verantwortlichen riefen zur Teilnahme an der Demo "Wir haben es satt" bei der Grünen Woche in Berlin auf. In den vergangenen Jahren sei man stets präsent gewesen.