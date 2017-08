Hunderte umgestürzte Bäume, eine gesperrte Bahnstrecke und eine völlig unpassierbare Staatsstraße - schwere Unwetter haben die Feuerwehren in der Oberpfalz in der Nacht auf Donnerstag in Atem gehalten. Besonders schwer traf es den Landkreis Amberg-Sulzbach.

Stall in Niederbayern brennt nach Blitzschlag nieder Ein Blitz hat am Mittwochabend Stall und Scheune eines Hofs im Landkreis Passau in Brand gesetzt. Beide Gebäude des Hofs in Haarbach brannten komplett ab, wie die Polizei mitteilte. Auf das Wohnhaus griffen die Flammen nicht über, niemand wurde verletzt. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei auf mindestens 150 000 Euro. Die Tiere in dem Stall konnten von Feuerwehrleuten gerettet werden, sie verbrachten die Nacht zunächst auf der Weide.

Die Polizeieinsatzzentrale in Regensburg hatte allein von 22.15 Uhr bis Mitternacht etwa 20 unwetterbedingte Einsätze registriert. Betroffen waren Gebiete in der mittleren und nördlichen Oberpfalz.Der Großteil der Einsätze bezog sich laut Polizeiangaben auf umgestürzte Bäume und den damit verbundenen Schäden und Verkehrsbehinderungen. In Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) fielen mehrere Bäume auf die Gleise der Bahnstrecke von Weiden nach Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg.Laut Auskunft der DB-Notfallleitstelle in München war die Strecke für etwa zwei Stunden gesperrt. Ein Personenzug der DB-Regio mit nur wenigen Fahrgästen an Bord konnte erst weiterfahren, nachdem Feuerwehrkräfte alle Bäume beseitigt hatten.Im Vilsecker Ortsteil Ködritz wurde ein Kindertrampolin gegen einen geparkten Pkw geweht. Die Staatsstraße 2166 war zwischen Vilseck und Sigl längere Zeit nicht passierbar, weil auf einer Länge von etwa 250 Metern zahlreiche Bäume umgestürzt waren und die Fahrbahn blockiert hatten. Auslöser war vermutlich eine Windhose.Weitere umgestürzte Bäume wurden aus den Landkreisen Neustadt/WN sowie Neumarkt gemeldet. In Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt) standen mehrere Keller unter Wasser, zudem war die Neumarkter Straße kurzzeitig überflutet.Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden laut Polizeiangaben bei dem Unwetter keine Personen verletzt.