Seit 30 Jahren steht der Bundesverband Schädel-Hirnpatienten in Not unzähligen Betroffenen - Patienten und pflegenden Angehörigen - zur Seite. Aus gutem Grund: Denn sie würden mit ihren Problemen mehr oder weniger alleine gelassen.

Zwei Ehrenmitglieder Für seine Verdienste auf dem Gebiet der Neurorehabilitation wurde Physiotherapeut Rainer Wolf zum Ehrenmitglied ernannt. Armin Nentwig betonte, dass sich Rainer Wolf schon gut drei Jahrzehnte für die Betreuung von Patienten mit Schädel-Hirn-Verletzungen einsetze und den Verband mit Fachwissen unterstütze. Gleiches gelte für Professor Christel Bienstein (Universität Witten), der ebenfalls die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde. Für mindestens 25 Jahre Mitgliedschaft im Bundesverband Schädel-Hirnpatienten in Not wurden Andreas Berlin, Edith und Jürgen Block, Gerald Büchold, Werner Eichermüller, Rudolf Friedrich, Anna Maria Neumeier und Bodo Rooss geehrt.

Bundesvorsitzender Armin Nentwig erklärte bei der Jahreshauptversammlung im König-Ruprecht-Saal des Landratsamtes, dass der Verband grundsätzlich die Betroffenen in den Mittelpunkt der Arbeit stellt. Stolz sei er, dass mit weit über 100 000 Beratungen in den vergangenen 30 Jahren vielen Betroffenen und deren Angehörigen geholfen worden sei. Nentwig blickte auf viele Termine zurück: unter anderem ein Fachgespräch mit Rudolf Henke, dem damaligen Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bundestag und mit Professor Dr. Volker Hörnberg über den Stand der Neuro-Nachsorge in Deutschland.Nentwig erwähnte auch einen Besuch von Vertreter des bayerischen Sozialministeriums in Begleitung der Bezirksräte Martin Preuß und Richard Gaßner in der Verbandsgeschäftsstelle und den Messestand des Bundesverbandes bei der "Reha-Care" in Düsseldorf. Bei der Jahrestagung der österreichischen Wachkomagesellschaft war Nentwig als Ehrengast eingeladen. Da habe er aber feststellen müssen, dass das Nachbarland bei der Betreuung und Versorgung von Wachkomapatienten gut zehn Jahre der Bundesrepublik hinterherhinke. Im November fand in Fulda as zweitägigen Seminar "Partner im Wachkoma und danach" statt, bei der Hausmesse "Reha & Care" habe der Verband die Gelegenheit genutzt, mit einem eigenen Stand auf die geleistete Arbeit aufmerksam zu machen. Das Jahr 2017 mit einem Helferessen abgeschlossen.Schatzmeister Horst Bolle präsentierte einen ausgeglichenen Haushalt von knapp über 360 000 Euro. Jedoch habe man auf Rücklagen in Höhe von etwa 46000 Euro zurückgreifen müssen. Auch wenn der Verein für das vorläufig auf drei Jahre ausgelegte und weitgehend vom Bund finanzierte Projekt "Teilhabeberatung" einen Eigenanteil für zwei fest angestellte Mitarbeiter, eine Diplom-Sozialwissenschaftlerin und eine Sozialarbeiterin leisten müsse, sei er finanziell immer noch gut aufgestellt.Personelle Veränderungen gab es insoweit, als Ines Bauer zur neuen Schriftführerin und Helmut Rau zum neuen Kassenrevisor bestellt wurden. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Heinz Muth legte sein Amt aus privaten Gründen nieder, als seine Nachfolgerin soll Ingrid Ranzinger berufen werden.