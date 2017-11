Der Hauptfeldwebel bezeichnet sich als "lebensfroh und oft witzig". Doch wie humorvoll ist es, wenn ein Fahrlehrer der Bundeswehr seinen neben und hinter ihm sitzenden Schülerinnen mit sexuellen Fragen und Anspielungen aufwartet? "Keineswegs spaßig", befindet eine Amtsrichterin.

Amberg-Sulzbach. Der Dienstvorgesetzte sagte, da sitze ein "hervorragender Ausbilder" auf der Anklagebank, von dem man "so etwas nicht vermutet hat". Ein Fahrlehrer der Bundeswehr, 33 Jahre alt, seit langer Zeit im Dienst und nach eigenem Bekenntnis "ein Mensch, der für die Fahrschüler mehr Bruder sein wollte als Herr im Ausbildungswagen". Von daher wurde den Soldaten und Soldatinnen, die zu Führerscheinkursen in die Kümmersbrucker Schweppermannkaserne kamen, auch sofort das Du angeboten.Was Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier dem Hauptfeldwebel vorwarf, war heftig. Vornehmlich versuchte Nötigungen, dazu aber auch die versuchte Vereitelung von Beschwerden. Dazu hatte es im Vorfeld einen Strafbefehl von 150 Tagessätzen zu je 75 Euro gesetzt. Doch der Fahrlehrer legte Einspruch ein.So wurde jetzt vor der Amtsrichterin Julia Taubmann verhandelt. Mit zwei Anmerkungen zu Beginn des siebenstündigen Prozesses. Der Oberstaatsanwalt stellte im Fall, "dass es kein Geständnis gibt", den Antrag auf eine Haftstrafe in Aussicht. Der aus Erfurt angereiste Verteidiger Juri Goldstein verlangte eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage. Konträre Rechtsauffassungen. Folglich musste nach einem ersten Rechtsgespräch alles erörtert werden.Erst kam der Beschuldigte zu Wort. "Manches stimmt, einiges ist nie gefallen", ließ der 33-Jährige erkennen. Die Richterin erfuhr, dass es sich bei ihm um einen Mann mit oftmals lockerer Zunge handele, der eben gerne Scherze mache. Und überhaupt: "Vieles ist im Dialog geäußert worden." Niemals als verächtlich machend gedacht, einfach aus Launen heraus. Drei Soldatinnen der Bundeswehr, zwischen 21 und 22 Jahre alt, sahen das gänzlich anders. Der Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz, so ließen sie wissen, habe sich nach BH-Größen der Damen erkundigt, wollte sexuelle Vorlieben seiner Schülerinnen erfahren und noch so einiges in diese Richtung. "Ich war brüskiert", sagte nun eine der jungen Frauen.Richtig aufzumucken trauten sie sich nicht. Denn da saßen sie, die Obergefreiten. Und dort sei er, der Hauptfeldwebel, gewesen. Erst später schrieb eine der Bundeswehrangehörigen ihrem unmittelbaren Vorgesetzten eine Meldung. Und das, obwohl der Fahrlehrer einen Plan mit Repressalien für den Fall geäußert hatte, dass jemand seine Zoten öffentlich mache.Es ging auch noch um andere Ausfälligkeiten. Zum Beispiel heftige Äußerungen, die der Hauptfeldwebel mit Blick auf Asylbewerber gemacht haben soll. Das Wort "Dreckspack" räumte er selber ein. Später interessierten diese Bemerkungen den Militärischen Abschirmdienst (MAD). Und dann war da auch noch ein Gemütsausbruch wegen des Fahrfehlers einer der Soldatinnen. Da soll er gesagt haben: "Ich würde dir den Kopf einschlagen, wenn ich könnte." Das freilich wies der 33-Jährige von sich.Die Aussagen der Frauen deckten sich. Sie waren durch bohrende Fragen des Verteidigers nicht zu beeindrucken. Als die Soldatinnen nach mehrstündigen Vernehmungen gegangen waren, gab es ein zweites sogenanntes Rechtsgespräch zwischen Richterin, Oberstaatsanwalt und Verteidiger. Danach beschränkte der 33-Jährige seinen Einspruch auf die Rechtsfolgen. Das bedeutete: Er gab sein Verhalten zu. Mit diesem Geständnis rückte auch Oberstaatsanwalt Strohmeier von seiner im Strafbefehl dargelegten Forderung ab. Er forderte 90 Tagessätze zu je 60 Euro.Diesem Antrag entsprach die Richterin. Damit ist dem Fahrlehrer eine Brücke gebaut. Gegen ihn läuft zwar gegenwärtig noch ein Disziplinarverfahren bei der Truppe. Doch wenn er nächstes Jahr ausscheidet, gilt der Mann von seiner Akte her als nicht vorbestraft. "So etwas geht schlichtweg nicht", befand die Richterin.