Amberg-Sulzbach. Amberg hat über Jahre hinweg einschlägige Erfahrungen sammeln müssen, nun ist der Landkreis dran. Eines ist auf jeden Fall sicher, das wird teuer. Wegen der im April vom Kreistag beschlossenen Generalsanierung der Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg muss übergangsweise ein Containergebäude errichtet werden, um den Unterricht aufrechterhalten zu können.

Da mittelfristig nach Abschluss dieser Maßnahme auch die Berufsschule in der Neumarkter Straße baulich auf den neuesten Stand gebracht werden soll, hat die Verwaltung vier Verhandlungsoptionen erarbeitet, wie das Containergebäude abgewickelt werden soll.Die Varianten reichen vom bloßen Anmieten für eineinhalb Jahre bis zum Erwerb der Container. Der Bau- und Planungsausschuss des Kreistages entschied in seiner Sitzung am Montag einstimmig, Landrat Richard Reisinger (CSU) einen breiten Verhandlungsspielraum einzuräumen. Er wurde ermächtigt, die für den Landkreis "wirtschaftlichste Lösung" einzugehen. Für eine bloße Anmietung sieht der Haushalt 2018 bereits Mittel vor. Sollte ein Kauf in Frage kommen, muss der Kreistag noch seine Zustimmung erteilen.