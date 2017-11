Amberg-Sulzbach. Der Standortübungsplatz Freihöls birgt nach Informationen der Bundeswehr mögliche Gefahren. Denn: Das Areal wird durch die Truppe ganzjährig zur Gefechts-, Schieß- und Fahrschulausbildung mit militärischen Fahrzeugen genutzt, unter anderem auch mit gepanzerten Kettenfahrzeugen.

Der Standortälteste von Amberg weist ausdrücklich darauf hin, dass der unbefugte Zutritt und die Benutzung dieses Trainingsareals verboten ist. Es handele sich um einen militärischen Sicherheitsbereich. Eindringlich warnt die Bundeswehr davor, gefundene Gegenstände (es kommt auch zum Einsatz von Übungs- und Darstellungsmunition, weshalb Blindgänger nicht ausgeschlossen werden können) zu berühren, aufzunehmen, in ihrer Lage zu verändern, eingedrungene Geschosse und Zünder freizulegen sowie Munition oder deren Teile mitzunehmen."Es besteht eine erhöhte Gefahr für Leib und Leben", so der Standortälteste. Deshalb seien die Übungsplatzggrenzen in regelmäßigen Abständen durch Warnschilder sowie im Zufahrtsbereich durch Halte- und Fahrverbotsschilder gekennzeichnet.