Nieselregen, kalter Wind, Schmuddelwetter. Da jagt man doch keinen Hund vor die Tür. Lucy, Asco, Pepsi und Co müssen trotzdem ran. Die Vierbeiner haben schließlich eine besondere Aufgabe: Mission Rettung.

Spenden für die Hundestaffel Die Amberg-Sulzbacher Rettungshundestaffel ist ein Arbeitskreis des Bayerischen Roten Kreuzes. Bauer und ihre Staffelkollegen erhalten daher Schulungen und ihre Schutzkleidung kostenlos. Aber Anfahrten, sowohl zu Ausbildungs- und Trainingsorten als auch zu Einsätzen, sowie die Haltung der Hunde werden weder bezahlt noch bezuschusst.



Die Mitglieder der Rettungshundestaffel sind daher über jede Spende sehr froh. Denn ein absoluter Herzenswunsch wartet noch auf Erfüllung: Bauer, Joneitis und Co wollen sich gern ein großes Einsatzauto anschaffen, um einen Großteil der Ausrüstung und mehrere Hunde samt Besitzer zu ihren Einsätzen transportieren zu können. Unterstützer und solche, die es werden wollen, können sich auf der Homepage www.rhs-amberg.de informieren, oder auch unter 0151/ 11 68 62 97 mit Staffelleiterin Claudia Bauer Kontakt aufnehmen.



Ein Spendenkonto ist bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach eingerichtet worden: BRK-Kreisverband, Iban DE16 7525 0000 0190 0198 10, Verwendungszweck Rettungshundestaffel. Die Rettungshundestaffel Amberg-Sulzbach sucht neben finanziellen Zuwendungen aber auch immer Waldgebiete oder freie Gebäude, in denen sie ihre Trainings abhalten können. (tat)

Ausbildung Wenn aus Vierbeinern Rettungshunde werden: Um ein guter Rettungshund zu werden, braucht es vor allem eins: Größe. Sowohl eine lange Nase mit vielen Riechzellen als auch eine gewisse Körpergröße sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere als Suchhund. Darüber hinaus sollte der Vierbeiner über ein selbstsicheres Wesen verfügen, weil er auf sich allein gestellt in unwegsamem Gelände suchen soll. Zudem ist es für einen angehenden Rettungshund von Vorteil, wenn er sich mit anderen Hunden verträgt und Menschen gegenüber aufgeschlossen ist.



Für die Hundebesitzer bedeutet das ebenfalls eine Menge Schulungen. Sie müssen eine Sanitätsdienstausbildung und einen Funklehrgang absolvieren, Kenntnisse in Sachen Karte und Kompass nachweisen, sich in Kynologie (Lehre am Hund) fortbilden und ihrem Hund zur Not fachgerecht Erste Hilfe leisten können. Sogar zum Thema Einsatztaktik müssen die angehenden Rettungshundeführer einen Lehrgang besuchen. (tat)

Amberg-Sulzbach. Wie schnell ist es passiert: beim Schwammerlsuchen vom Weg abgekommen und dann hoffnungslos verirrt. Auch Kinder, die im Wald spielen, können die Orientierung verlieren und finden nicht mehr nach Hause. Was dann folgt, ist ein klassisches Szenario: Wenn Polizei und Feuerwehr ihre Möglichkeiten weitgehend ausgeschöpft haben, wird bei Bedarf zusätzlich die Rettungshundestaffel alarmiert.Auch der Landkreis Amberg-Sulzbach verfügt über eine solche Spezialeinheit. Unter der Leitung von Claudia Bauer aus Süß rücken die Hundeführer mit ihren tierischen Spürnasen aus, um vermisste Personen in Wald und Flur zu suchen und zu retten. Und das gar nicht mal so selten. "Wir kommen auf etwa 40 Einsätze im Jahr", erzählt Bauer und ergänzt: "Vielen ist es noch nicht einmal bekannt, dass wir hier im Landkreis so etwas haben". Wenn man bedenkt, dass es insgesamt nur sieben Rettungshundestaffeln im Niederbayern-Oberpfalz-Verbund gibt, ist die Bedeutung der Amberg-Sulzbacher Rettungsstaffel nicht hoch genug einzuschätzen.Sehr oft rücken sogar mehrere Staffeln gleichzeitig an, um von Passau über Regensburg, Rottal/Inn bis Weiden und Neumarkt Menschen in Not zu helfen. Wie beispielsweise im Hochsommer 2015. Damals war in Grafenwöhr ein Bewohner eines Altenheims abgängig. Ein Großaufgebot von etwa 130 Rettungskräften arbeitete stundenlang Hand in Hand, so dass der Vermisste schließlich gegen Mitternacht gefunden werden konnte - von Asco, einer Spürnase der Rettungshundestaffel Amberg-Sulzbach. Auch bei groß angelegten Übungen wie bei Herding-Filtertechnik vor ein paar Wochen konnte die Staffel überzeugen. Dort stellte auch Pepsi, angehende Mantrailer-Hundedame unter Beweis, dass sie den richtigen Riecher hat. Die Hündin, die für die Suche einer einzelnen Person ausgebildet wird, fand "ihren" Vermissten in Rekordzeit.Doch egal, ob es ein Ernstfall ist oder bei Wind und Wetter geübt wird: Für Rettungshunde wie Asco, Pepsi oder Lucy ist das Aufspüren von Personen ein motivierendes Spiel, das immer gleich abläuft. AJay ist ebenfalls ausgebildeter Rettungshund und spitzt auch beim Training voller Vorfreude die Ohren, wenn sein Frauchen und Hundeführerin Sandra Slusarczyk ihn auf die Suche einschwört. Sobald das Kommando "Such und hilf" ertönt, gibt es für den weißen Rüden kein Halten mehr. AJay prescht durch Fichtenschonungen und über Gestrüpp und meldet nach kurzer Zeit seinen Fund: Sobald er das Opfer gefunden hat, bellt er laut und bewacht es so lange, bis seine Hundeführerin kommt. Genau so soll es sein. Doch was im Training so leicht und unbeschwert ausschaut, ist nicht so einfach zu erlernen. Ausbilderin Yvonne Joneitis, Besitzerin von Spürnase Asco, schildert, was von den Hunden in den Prüfungen verlangt wird: "Die Hunde müssen ein Gebiet von 30 000 Quadratmetern absuchen, und innerhalb von 20 Minuten zwei Personen finden." Und das nicht nur einmal: Diese Prüfungen finden alle 18 Monate statt, so lange, bis der Rettungshund "in Rente" geht. Bis ein Hund diese Reife hat, dauert es etwa zwei Jahre, so Joneitis.Schäferhundmischling Ian beispielsweise ist erst seit kurzem in der Staffel und hat seinen Weg noch vor sich. Er muss lernen, überhaupt erst einmal eine menschliche Spur aufzunehmen und ihr zu folgen. Das Suchgebiet wird dann zunehmend größer. Außerdem ist es wichtig, dass Ian nach einem Fund beim Opfer bleibt und ihn lange genug "verbellt", also seinem Herrchen Ralph Opeldus durch Bellen anzeigt, dass er einen Fund gemacht hat. Und nur, wenn er lange genug bellt, können Opeldus und andere Beteiligte ihn auch finden. Das erfordert eine Menge Training.Auch für den Hundeführer ist es kein leichter Job. Er oder sie muss sich selbst erst einmal gründlich aus- und weiterbilden. Das immerwährende Training mit den anderen ist zwar ein schöner Ausgleich, aber auch enorm zeitaufwendig. Jeden Dienstag Abend und am Wochenende treffen sich die 15 Mitglieder mit ihren 14 Hunden in Wald und Flur um zu üben. Ein mehr als ausfüllendes Ehrenamt. Geld bekommt man nämlich keines für die Einsätze, im Gegenteil: Sämtliche Fahrtkosten sind in Eigenregie zu bestreiten. Aber das nehmen Gott sei Dank Viele in Kauf, die so ein großes Ziel vor Augen haben: Menschen zu retten.