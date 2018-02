Es bleibt dabei: In Ursensollen ist die Beteiligung an der Pfarrgemeinderatswahl auch heuer am höchsten. Für die Quote von 55,5 Prozent gibt es ein einfaches Erfolgsrezept.

Im Jahr 2014 lag die Pfarrei St. Vitus Ursensollen mit 60,5 Prozent Wahlbeteiligung schon an der Spitze aller Pfarreien in der Region. Auch damals hatte sie sich für das Verfahren der reinen Briefwahl entschieden, das dieses Jahr ebenso wieder zu einem Spitzenwert führte. Nachfolgend die Ergebnisse der Pfarrgemeinderatswahlen im Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg in alphabetischer Reihenfolge.Die Werte in Klammern hinter den Namen der Gewählten sind ihre Stimmenzahl.AdertshausenWahlberechtigte 366, Wähler 84, Wahlbeteiligung 22,9 %. - Gewählt: Marianne Kosel (Schwarzmühle, 76), Petra Lautenschlager (Adertshausen, 73), Claudia Allgeier (Adertshausen, 72), Edeltraud Seitz (Lohe, 72), Christine Meckl (Mendorferbuch, 71), Susanne Braun (Adertshausen, 70). (bö)AllersburgWahlberechtigte 232, Wähler 81, Wahlbeteiligung 35 %. - Gewählt: Dieter Hummel, Thomas Geitner, Ingrid Weigert, Alois Siegert, Helga Lenk, Kathrina Plank, Luise Lautenschlager, Norbert Berger.AmbergHl. DreifaltigkeitWahlberechtigte 5230, Wähler 306, Wahlbeteiligung 5,85 %. - Gewählt: Thomas Amann (232), Patrick Zimmer (220), Luca Schott (219), Helmut Breit (215), Karin Dowridge (209), Karin Bings (208), Thomas Schrott (200), Matthias Kölbl (197), Kathrin Ehrensberger (186), Roswitha Stich (175), Violetta Meyer (170), Katharina Kölbl (169), Birgit Busch (167), Theodor Böhm (161), Berthold Kerres (157); außerdem die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen aus der Wahl zum Benefiziumsrat in Paulsdorf: Stefanie Peoplau, Christine Schwarz. - Wahl des Benefiziumsrats Paulsdorf: Wahlberechtigte 470, Wähler 112, Wahlbeteiligung 23,8 %. - Gewählt: Stefanie Peoplau (101), Christine Schwarz (99), Susanne Reinwald (89), Franz Schwarz (82), Anja Heldmann (77), Cornelia Heldmann (50). (ads)Hl. FamilieWahlberechtigte 857, Wähler 57, Wahlbeteiligung 6,65 %. - Gewählt: Wanda Szumlewski (50), Carsten-Armin Jakimowicz (48), Christl Flierl (44), Thomas Holzner (43), Tanja Porembo (43), Günter Renner (39), Wenzel Stark (36), Mark Stoklosa (33), Anita Gräß (32), Walter Sollik (32). (jac)St. GeorgWahlberechtigte 5874, Wähler 338, Wahlbeteiligung 5,75 %. - Gewählt: Alexander Bachmann (285), Ulrich van Brakel (267), Barbara Ritz (265), Sabine Füger (251), Reiner Busch (246), Michael Suttner (243), Roland Birkl (237), Christof Graf (231), Renate Sekura (228), Edeltraud Niklas (215), Bettina Waldmann (213), Sebastian Schindler (209), Petra Lindner (203), Matthias Serafin (186). (ads)St. Josef Aschach-RaigeringGewählt (in alphabetischer Reihenfolge): Bettina Birner (Greßmühle), Ludwig Donhauser (Raigering), Sonja Kohl (Raigering), Doris Luber (Raigering), Maria Müller (Raigering), Karin Müller-Popp (Krumbach), Brigitte Müllner (Aschach), Thomas Nübler (Raigering), Kerstin Püschl (Aschach), Peter Roith (Krumbach), Cornelia Walz (Aschach), Elke Weigl (Raigering), Robert Weigl (Raigering), Daniela Weiß (Immenstetten). (sche)St. KonradWahlberechtigte 2342, Wähler 197, Wahlbeteiligung 8,4 %. - Gewählt: Andreas Blödt (182), Günter Weigl (172), Tobias Neudecker (168), Monika Peter (167), Gerda Reichhardt (155), Nico Harrer (146), Karin Birner (145), Nina Birner (137).St. MartinWahlberechtigte 3506, Wähler 680, Wahlbeteiligung 19,4 %. - Gewählt (in alphabetischer Reihenfolge): Beate Berndt, Rosemarie Dolles, Erich Dotzler, Günther Edenharter, Alexander Färber, Benjamin Färber, Carola Klaus, Josef Lorenz, Sonja Messer, Doris Nagler, Tobias Preißl, Elisabeth Schaller, Patrick Wittmann, Petra Wittmann.St. MichaelWahlberechtigte 2318, Wähler 323, Wahlbeteiligung 13,9 %. - Gewählt: Markus Mußemann (269), Tobias Bottek-Guist (255), Carolin Fabry (253), Erika Fahrnholz (252), Maria List (247), Matthias Wollmann (241), Martina Kratzer (229), Fabio Stammler (228), Bärbel Kustner (197), Judith Ossowicki (195), Hendrik Rosenboem (194), Karin Maderer-Hügel (192). (ads)AmmerthalWahlberechtigte 1429, Wähler 192, Wahlbeteiligung 13,7 %. - Gewählt: Klaus Eichenseer, Mark Evans, Georg Strobl, Petra Eichenseer, Johann Moser, Irene Scheibel, Dieter Strobel, Viktoria Englhard, Herbert Haller, Gerd Fischer, Michael Zimmermann, Susanne Feuerlein.AuerbachWahlberechtigte 4195, Wähler 398, Wahlbeteiligung 9,5 %.Bianca Deml, Martina Geyer, Wolfgang Ziebell, Alexandra Neukam, Günther Kraus, Fabian Gottschalk, Herbert Winter, Wolfgang Meiler, Martin Schrüfer, Maria Kraus, Annamarie Schleicher, Brigitte Köser.EdelsfeldPersönlichkeitswahl. Wahlberechtigte 740, Wähler 262, Wahlbeteiligung 35 %.Gewählt: Elisabeth Schmid, Elfriede Winter, Marga Schuster, Hermann Paulus, Sebastian Ertl, Peter Mauritz, Anja Andraschko, Irmgard Rubenbauer, Gerhard Graf, Bettina Allendorf.EhenfeldWahlberechtigte 723, Wähler 260, Wahlbeteiligung 35,9 %. - Gewählt: Anita Falk, Friedrich Dietl, Martina Allwang, Ursula Meier, Meike Birner, Elisabeth Falk, Gisela Falk, Klaus Schlosser, Hubert Fick, Sabine Siegler. (fdl)EnsdorfWahlberechtigte 1542, Wähler 208, Wahlbeteiligung 13,4 %. - Gewählt: Agnes Graf (179), Veronika Metschl (175), Johann Frind (170), Thea Donhauser (166), Richard List (162), Marianne Segerer (159), Marianne Beer (149), Inge Roidl (148), Petra Schimmelpfennig (147), Renate Marschall (143), Josef Staufer (143), Maria Leikam (137).FreihungWahlberechtigte 998, Wähler 121, Wahlbeteiligung 12,1 %.- Gewählt: Johann Rumpler (116), Georg Fritsche (110), Christine Kummer (108), Bettina Reil (102), Christine Götz, Thansüß, (99), Bernadette Bäuml (91), Barbara Mohr (85). (bk)GebenbachWahlberechtigte 855, Wähler 219, Wahlbeteiligung 25,6 %. - Gewählt (in den Gesamtpfarrgemeinderat der Pfarreiengemeinschaft Hahnbach-Gebenbach-Ursulapoppenricht): Angela Giehrl, Jürgen Schneider.GroßschönbrunnWahlberechtigte 642, Wähler 122, Wahlbeteiligung 19 %. - Gewählt: Steffi Lederer (109), Annette Nübler (100), Anna Maier (95), Heinrich Schwirzer junior, Seugast, (89), Matthias Mägerl (76), Ingrid Wiesneth (72). - Berufen: Manfred Siegert, Weickenricht. (bk)GunzendorfWahlberechtigte 418, Wähler 140, Wahlbeteiligung 33,5 %.Gewählt: Anna Beyer, Kerstin Christl, Catrin Dimler, Maria Gradl, Maria Pfab, Albert Siegler.HahnbachWahlberechtigte 2597, Wähler 571, Wahlbeteiligung 22,0 %. - Gewählt (in alphabetischer Reihenfolge): Markus Bäumler, Stefanie Daubenmerkl, Christine Demleitner, Erich Freisinger, Brigitta Heidlinger, Markus Hubmann, Josef Koch, Josef Kotz, Wolfgang Rau, Carola Rauch. (mma)HausenWahlberechtigte 658, Wähler 189, Wahlbeteiligung 19 %. - Gewählt: Andreas Wölfl (98), Werner Simon (96), Rudolf Gehr (94), Siegfried Bock (93), Christine Reis (90), Rita Stiegler (81), Annemarie Lehmeier (80), Willi Sossau (55), Edeltraud Müller (55), Josefa Rauch (52), Theresa Gehr (52), Heribert Eck (23).Heldmannsberg/PommelsbrunnWahlberechtigte 1330, Wähler 358, Wahlbeteiligung 26,9 %.Gewählt: Hermine Auer (Förrenbach, 138), Maria Barfuß (Hartmannshof, 198), Maria Maul (Weigendorf, 149), Hilde Mertel (Pommelsbrunn, 200), Stefan Roller (Kainsbach, 159), Markus Schmidt (Weigendorf, 160), Dominique Steiger (Happurg, 200), Johann Weinländer (Happurg, 191).HirschauWahlberechtigte 3184, Wähler 450, Wahlbeteiligung 14,1 %. - Gewählt: Michaela Fellner, Ulrich Bösl, Laurenz Beck, Jutta Freimuth, Josef Eckert, Hans-Jürgen Schönberger, Barbara Lauerer, Michaela Meier, Florentin Siegert, Robert Scheuerer, Beate Dietrich, Ulrike Zimmermann. (u)HohenburgWahlberechtigte 472, Wähler 87, Wahlbeteiligung 18,4 %. - Gewählt: Thomas Albertin (83), Christine Reindl (79), Elisabeth Spörer (72), Sebastian Eck (70), Patricia Kölbl (63), Kerstin Zechmeier (61).HohenkemnathWahlberechtigte 936, Wähler 143, Wahlbeteiligung 15,3 %. - Gewählt: Johann Schmaußer (Hohenkemnath, 123), Marion Baumer (Haag, 116), Rita Forster (Ullersberg, 114), Stephan Koller (Hohenkemnath, 112), Monika Risch (Oberleinsiedl, 108), Nicole Schmid-Soquat (Erlheim, 104), Maria Kugler (Hohenkemnath, 98), Stefanie Lindner (Haag, 97), Franz Tremmel (Hohenkemnath, 69), Paula Schaller (Inselsberg, 56).IllschwangWahlberechtigte 1017, Wähler 382, Wahlbeteiligung 37,6 %.Gewählt: Inge Bauer (292), Elisabeth Dürgner (283), Cornelia Dürgner (280), Monika Gleißner (273), Stephan Neudecker (272), Birgit Habermehl (244), Markus Riederer von Paar (231), Christine Ibler (226), Andrea Falk (213), Roland Pisarek (181), Erika Sieß (176). (no)KastlWahlberechtigte 1183, Wähler 448, Wahlbeteiligung 37,9 %. - Gewählte: Bernd Roithmeier 304, Theresia Otterbein 300, Richard Feigl 287, Daniela Kerschensteiner 268, Pia Nemetschek 253, Gernot Meier 244, Marianne Geitner 213, Birgit Wiesend 211.Kemnath a. B.Wahlberechtigte 553, Wähler 190, Wahlbeteiligung 34,4 %. - Gewählt: Willibald Wiedenbauer (162), Markus Lang (161), Anita Walter (161), Richard Reng (147), Renate Pirzer (130), Sandra Graf (129), Monika Schwendner (116), Erna Niebauer (115).KönigsteinWahlberechtigte 694, Wähler 229, Wahlbeteiligung 33 %.Gewählt: Sabine Guttenberger (192), Markus Arnold (180), Thomas Kogelbauer (177), Brigitte Gössl (174), Renate Gsell (153).KümmersbruckWahlberechtigte 5429, Wähler 539, Wahlbeteiligung 9,9 %. - Gewählt: Ingrid Blödt 436, Regina Kern 398, Sonja Finsterer 384, Markus Mahal 375, Angelika Hammer 371, Christine Finsterer 370, Christian Haupt 365, Michael Ströhl 359, Lena Finsterer 354, Georg Smarzly 352, Gabriele Strehl 352, Andrea Koller 350, Bettina Koller 338, Karl Zimmerer 333, Louisa Gmeiner 330, Veronika Roggenhofer 330, Martin Sarnowski 311, Felix Kick 296, Bernhard Hiltl 295, Ludmilla Stark 237.LintachWahlberechtigte 568, Wähler 283, Wahlbeteiligung 49,8 %. - Gewählt: Brigitte Beer, Stefanie Bock, Waltraud Glöckner, Stephan Hartmann, Christian Heil, Melanie Heil, Brunhilde Ram, Tanja Wendl.MichelfeldWahlberechtigte 1217, Wähler 181, Wahlbeteiligung 14,9 %.Gewählt: Sabine Hofmann (156), Johannes Lindner (155), Erwin Holl (148), Uwe Fischer (147), Emilie Dietl (138), Markus Müller (133), Bianca Fuchs (125), Gerti Zinner (118), Dietmar Hasler (112).NeukirchenWahlberechtigte 993, Wähler 217, Wahlbeteiligung 31,9 %.Gewählt: Kathrin Gottschalk (Buchhof), Carola Helm (Neukirchen), Maria Linhart (Neukirchen), Martin Merkl (Neukirchen), Ines Mertel (Buchhof), Michael Rattai (Neukirchen), Silvia Siegert (Röckenricht), Silvia Ziegler (Ermhof).PoppenrichtWahlberechtigte 2302, Wähler 289, Wahlbeteiligung 12,5 %. - Gewählt: Reiner Hoffmann (251), Martin Gerstacker (235), Sabine Ederer (226), Johannes Laußer (208), Matthias Scholz (202), Cornelia Schlegl (200), Birgit Kopf (184), Dominik Schrödl (180), Martina Böhm (170), Ludwig Nerb (158), Monika Widmann (149), Alexandra März (139).PittersbergWahlberechtigte 626, Wähler 130, Wahlbeteiligung 20,7 %. - Gewählt: Silvia Büchold (124), Theresia Lorenz (116), Birgitta Heindl (115), Annette Götz (113), Peter Reinhart (108).RiedenWahlberechtigte 1296, Wähler 147, Wahlbeteiligung 13 %. - Gewählt: Maria Huger, Markus Meier, Andreas Weinfurtner, Reinhard Meier, Hildegard Hofrichter, Michaela Hetzenecker, Josef Weinfurtner, Reinhard Graf, Brigitte Nemeth, Franziska Haas, Thomas Graf, Marion Hollweck.SchmidmühlenWahlberechtigte 1558, Wähler 306, Wahlbeteiligung 19,6 %. Gewählt: Günther Brechler, Lena Färber, Torsten Flieder, Michael Fochtner, Johann Graf, Marion Härtl, Heinrich Leitz, Ernst Lesser, Birgit Wartha, Theresia Wetzel.SchnaittenbachWahlberechtigte 2505, Wähler 394, Wahlbeteiligung 15,7 %. - Gewählt: Maria Kraus (301), Anneliese Pilarski (295), Luzia Stingl (295), Elisabeth Kraus (288), Martin Bergmann (230), Irmgard Meier (228), Gabriele Meiser (214), Herbert Götz (213), Daniel Först (209), Andrea Klein (193), Christine Grützner (188), Sandra Werner (168).Sulzbach-RosenbergPfarrei St. MarienWahlberechtigte 4641, Wähler 392, Wahlbeteiligung 11,8 %.Gewählt: Richard Reisinger (344), Thomas Zellerer (283), Hans Schötz (256), Dietmar Meier (253), Hans Falk (251), Brigitte Kogelbauer (250), Markus Stauber (240), Peter Wismeth (239), Holger Herrmann (237), Andreas Schober (234), Klaus Köstler (221), Maximilian Klose (214), Ingrid Reinhardt (213), Susanne Wagner (197).Herz Jesu RosenbergAusschließlich Briefwahl. Wahlberechtigte 2791, Wähler 708, Wahlbeteiligung 25,36 %.Gewählt: Sabine Morgenschweis (522), Simone Wonneberger (516), Konrad Gradl (470), Sonja Plachetka (442), Christine Reichl-Heller (432), Wolfgang Albersdörfer (407), Stephan Hausmann (373), Michael Hering (352), Wolfgang Meier (339), Jessica Kellner (328), David Martynec (307), Thomas Ruppert (277). (mtm)Theuern/Ebermannsdorf/PittersbergWahlberechtigte 2387, Wähler 419 (Pittersberg 130, Theuern 147, Ebermannsdorf 142), Wahlbeteiligung 17,6 %. - Gewählt in den Gesamtpfarrgemeinderat: Renate Lichtenegger (Ebermannsdorf, 239), Silvia Büchold (Pittersberg, 235), Christine Wendl (Ebermannsdorf 234), Gudrun Bauer (Theuern 220), Petra Sperl (220), Günther Denk (beide Ebermannsdorf, 219), Verena Bauer (214), Marcella Desat (214), Barbara Schlaffer (209), Irene Hahn (alle Theuern, 208), Annette Götz (Pittersberg, 199), Reinhard Schlagenhaufer (Ebermannsdorf, 195), Theresia Lorenz (193), Peter Reinhart (193), Birgitta Heindl ( alle Pittersberg, 189). - Es standen pro Pfarreiteil fünf Kandidaten zur Auswahl, und jeder Wähler hatte 15 Stimmen. (wec)UrsensollenWahlberechtigte 1120, Wähler 621, Wahlbeteiligung 55,5 %. - Gewählt: Brigitte Edenharder 465, Christine Ebert 448, Siegfried Scharf 441, Christian Graml 406, Bernadette Strobl 385, Stefan Götz 382, Manuela Popp 380, Anton Weiß 358.UrsulapoppenrichtWahlberechtigte 782, Wähler 154, Wahlbeteiligung 19,7%. - Gewählt (in den Gesamtpfarrgemeinderat Hahnbach-Gebenbach-Ursulapoppenricht, in alphabetischer Reihenfolge): Thomas Kiesel (Mimbach), Maria Koller, Nicole Koller, Maria Lösch-Ringer, Peter Wagner (alle Ursulapoppenricht). (nko)UtzenhofenWahlberechtigte 528, Wähler 149, Wahlbeteiligung 28,2 %. - Gewählt (alle im Block mit 122 Stimmen): Sebastian Breunig (Thürsnacht), Gudrun Fischer (Utzenhofen), Josef Geitner (Freischweibach), Sabina Geitner (Bernla), Monika Graml (Mühlhausen), Antonia Guttenberger (Freischweibach), Georg Neger (Utzenhofen), Monika Schrollinger (Albertshofen), Tanja Sperl (Ransbach). (aun)VilshofenWahlberechtigte 785, Wähler 104, Wahlbeteiligung 14 %. - Gewählt: Alois Flierl, Alois Tischler, Monika Eichhammer, Veronika Edenharter, Peter Jell, Christa Domogalla, Franziska Dandorfer, Dennis Koller, Viktoria Seiberl, Marie-Luise Wiesner.Wutschdorf/EtsdorfWahlberechtigte 1426, Wähler 431, Wahlbeteiligung 30,2 %. - Gewählt: Norbert Altmann, Maria Walter, Matthias Willax, Johann Riß, Johanna Köbler, Walburga Rupprecht, Elfriede Heldmann, Silvia Piehler, Elisabeth Eckl, Bernadette Ries, Marianne Ries, Josef Zizler.