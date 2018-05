Fast doppelt so schnell wie die Polizei erlaubt: Einen Raser blitzte die Verkehrspolizei am Wochenende bei Ensdorf mit knapp 200 km/h. Insgesamt waren 82 Autofahrer zu schnell unterwegs.

14 Raser erwartet nun eine Anzeige, drei müssen sogar noch mit einem Fahrverbot rechnen. 65 kommen mit einem Verwarnungsgeld davon.Insgesamt 17 Mal löste die Radarfalle am Samstag zwischen 8.45 und 15 Uhr auf der B14 bei Neukirchen aus. Der Spitzenreiter war dabei ein Motorradfahrer, den die Kamera mit 73 km/h über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit ablichtete.Am Sonntag dann überwachte eine feststehende Radarfalle die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an der Staatsstraße 2165 bei Ensdorf. In dem Bereich, in dem maximal 100 km/h erlaubt sind, bemängelte die Verkehrspolizei sogar 65 Personen, die zu schnell unterwegs waren. Der gröbste Verstoß übertraf sogar noch den Negativrekord vom Vortag. Eine Person war fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt: Dieser Temposünder wurde mit 189 Sachen erwischt.