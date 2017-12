Die ordentliche Vollversammlung der Landesärztekammer ist der mindestens einmal jährlich stattfindende Bayerische Ärztetag. Ihm gehören 182 Delegierte der Kreisverbände und der medizinischen Fakultäten der sechs Landesuniversitäten an. Aufgaben dieses Parlaments sind neben der Beratung aller gesundheitspolitisch relevanten Fragen auch die Wahl des Vorstands und der Erlass von Berufs- und Weiterbildungsordnungen.Die Wahlbeteiligung im Kreisverband Amberg-Sulzbach lag mit 37,9 Prozent deutlich über der in Bayern (31,9). Die Anzahl der Delegierten richtet sich nach den Mitgliederzahlen. Die derzeit rund 770 Mitglieder des Kreisverbandes können zwei Delegierte entsenden. Gewählt wurden Vorsitzender Dr. Martin Pöllath, niedergelassener Chirurg in Sulzbach-Rosenberg, und der Fortbildungsreferent des Kreisverbandes, Dr. Jens Trögner, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin III - Geriatrie und Frührehabilitation des Klinikums Amberg. Sie vertreten ihre Kollegen aus Amberg und dem Landkreis in den kommenden fünf Jahren auf Landesebene, auch beim nächsten Bayerischen Ärztetag im Oktober 2018 in Nürnberg. Als Ersatzdelegierte fungieren die Augenärztin Dr. Angelika Reindl-Postler und der Frauenarzt Dr. Jochen Süß , beide aus Amberg.