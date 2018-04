Es kommt selten vor, dass sich ein Mann durch Gerichtsbeschluss nach dem Gewaltschutzgesetz eine juristische Mauer gegen die ihn verfolgende Person bauen lassen muss. Wird sie durchbrochen, kann es durchaus sein, dass der Verursacher hinter Gitter wandert.

Amberg-Sulzbach. Die Staatsanwaltschaft hatte nur fünf den Empfänger bedrohende SMS-Botschaften angeklagt. Ganz real sollen es rund 60 gewesen sein. Mit Inhalten wie: "Glaub mir A....loch, ich erwisch' dich." Sie galten einem 45-jährigen Transportunternehmer, der zuvor schon einen Gerichtsbeschluss nach dem Gewaltschutzgesetz gegen den mutmaßlichen Absender dieser Botschaften erwirkt hatte. Und zwar deswegen: Er sah sich als Zielscheibe ständiger Anfeindungen und sagte jetzt vor Amtsrichterin Julia Taubmann: "Ich wollte nur endlich meine Ruhe haben." In dem Beschluss wurden Kontakte, Anrufe und SMS-Nachrichten untersagt.Auf der Anklagebank saß ein Ex-Unternehmer aus dem nördlichen Landkreis. Er brachte zwölf Vorstrafeneinträge mit. Darunter auch Bedrohung und Beleidigung. Wie der 54-Jährige wortreich erklärte, habe die Angelegenheit einen Hintergrund gehabt. Die Richterin hörte zu und erfuhr vom Beschuldigten: Der Transportunternehmer habe wohl aus der Konkursmasse seines in die Insolvenz gegangenen Betrieb ein Grundstück erworben. Durchaus rechtmäßig, wie der Angeklagte feststellte. Doch auf dem fraglichen Areal lagerte den Angaben des 54-Jährigen zufolge noch Ware, die ihm gehörte. Also habe er einen Fahrer hingeschickt, um die Sachen abzuholen. Doch der sei abgewiesen worden und ohne Ladung zurückgekehrt.Das interessierte die Richterin eher nur am Rand. Sie wollte, bezogen auf den eigentlichen Vorwurf, wissen: "Haben Sie die SMS-Botschaften geschickt?" Natürlich nicht, hörte sie. Keinesfalls auch die Nachricht: "Ich komme bald mal vorbei auf einen Besuch." Dass die rüden Botschaften von einem Handy kamen, das zum Bestand des pleitegegangenen Betriebs zählte, stand fest. Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz drei Monate Haft ohne Bewährung. Schon allein angesichts der Vorstrafenliste. Diese drei Monate standen auch im Urteil der Richterin. Sie hielt die per Handy übermittelten Drohungen für erwiesen. Mit seinem Antrag auf Freispruch zielte Verteidiger Hans-Wolfgang Schnupfhagn (Weiden) ins Leere.Fast schon so sicher wie das Amen im Gebet geht diese Entscheidung nun zum Landgericht in die Berufungsinstanz. Denn hinter Gitter mag der 54-Jährige nicht. Wie er der Richterin mitteilte, werde er sich nun erst einmal in eine längere psychiatrische Maßnahme begeben.