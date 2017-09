"Ab jetzt wird alles anders": Wenn die 3. Strafkammer des Landgerichts als Berufungsinstanz tagt, hört sie solche Beteuerungen nahezu regelmäßig. Auch von einem 47-Jährigen, der unbedingt einen Bogen ums Gefängnis machen wollte.

Amberg-Sulzbach. Einen Tag vor der Verhandlung hatte der Mann seine Lebensgefährtin standesamtlich geheiratet. Doch das von ihm sehnlichst erwünschte "Hochzeitsgeschenk" der Justiz blieb aus. Denn wer 15 Vorstrafen hat und als Bewährungsversager gilt, braucht nicht darauf zu hoffen, immer wieder neue Chancen zu erhalten. Irgendwann ist Schluss damit.Es gab drei Vorwürfe, die Staatsanwältin Christine Apfelbacher erhob. Ein Ladendiebstahl in Sulzbach-Rosenberg mit anschließender Verletzung der den Täter im Kassenbereich festhaltenden Filialleiterin.Dann die Beleidigung eines Ausländers in Amberg und üble Worte gegen eine Frau, die dem Opfer der Verbalattacke zu Hilfe eilte. Schließlich die Zertrümmerung einer Scheibe in Sulzbach-Rosenberg. Alles geschehen im Zustand der heftigen Alkoholisierung. Das Amtsgericht schickte den 47-Jährigen dafür neun Monate in Haft. Doch jetzt, so erzählte er dem Berufungsrichter Gerd Dreßler, solle doch alle anders werden. Schon allein wegen zweier Kinder, die ihm das Jugendamt entzog. Also: kein Alkohol mehr, auch keine gelegentlich konsumierten Drogen. Eine neue und größere Wohnung sollte es sein, vielleicht auch eine Arbeitsstelle. Zukunftsträume, die am Boden landeten.Die Strafkammer blieb bei der Realität. "Immer wieder Straftaten und keinerlei positive Prognose", befand Richter Gerd Dreßler und schickte den Mann, der schon sieben Freiheitsstrafen verbüßte, erneut hinter Gitter. Das Urteil von neun Monaten Haft wurde bestätigt.