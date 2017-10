Von der Ausbildung bis zur Rente im selben Betrieb - diese berufliche Laufbahn wird immer seltener. Der Landkreis reagiert auf die sich ständig verändernden Anforderungen in der Arbeitswelt - mit der ersten großen Weiterbildungsmesse.

Digitale Meister

Nicht nur Arbeitslose

Sulzbach-Rosenberg. Weiterbilden, beruflich Aufsteigen oder den Schritt aus der Arbeitslosigkeit wagen: Um das Thema "lebenslanges Lernen" geht es am Samstag, 14. Oktober, im "Landkreis Cultur Centrum" (LCC) in Sulzbach-Rosenberg. Von 14 bis 17.30 Uhr stellen sich 13 Vereinigungen und Agenturen vor und beraten kostenlos über Bildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Region. "Die Veranstaltung richtet sich ebenso an jene, die mit ihrer beruflichen Situation nicht mehr zufrieden sind oder die sich in ihrem Bereich fortbilden wollen", erklärt Bildungskoordinatorin Julia Wolfsteiner. Neben Info-Ständen wird es auch Vorträge rund um das Thema Weiterbildung geben. Dabei ist es unwichtig, ob man berufsbegleitend studieren will (Vortrag: OTH Amberg-Weiden), oder sich eine Weiterbildung in der Altenpflege vorstellen kann (Vortrag: Sturzprophylaxe der Berufsfachschule für Altenpflege).Bei weiteren Präsentationen stellt die Agentur für Arbeit zusammen mit dem Jobcenter die Weiterbildungsförderung für Arbeitslose und Beschäftigte vor. Die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft informieren über die Ausbildung zum staatlich anerkannten Maschinenbautechniker, die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz über Meisterkurse und Weiterbildung im Handwerk und über Digitales Lernen.Um Migranten den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, gibt es für sie eine persönliche Kurzberatung. Um die Veranstaltung auch anschaulich zu gestalten, wird die Berufsfachschule für Altenpflege ein kurzes Theaterstück über das Berufsbild der Altenpflege zum Besten geben. Außerdem stellen die Weiterbildungsträger Preise für ein Gewinnspiel zu Verfügung."Jeder Arbeitnehmer muss sich der heutigen sich ständig verändernden Situation auf dem Arbeitsmarkt stellen. Es gilt Abschied zu nehmen von dem Gedanken eines lebenslangen Arbeitsplatzes und gleichzeitig der Erfordernis des lebenslangen Lernens anzunehmen", erklärt die Geschäftsführerin des Jobcenters Amberg Sulzbach, Sonja Schleicher. Die "sich ständig verändernden Situationen" sind zum Beispiel die zunehmende Technisierung des Arbeitsplatzes und der zunehmende internationale Wettbewerb durch Globalisierung. "Gleichzeitig stellen sich Arbeitnehmer erhöhten Anforderungen durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung."Ein lebenslanger Arbeitsplatz wie noch in der Eltern- oder Großelterngeneration sei ein Konstrukt der Vergangenheit. Immer mehr Arbeitnehmer müssten ihren Beruf wechseln oder gar zeitweise mit Arbeitslosigkeit rechnen. Deswegen sei die Veranstaltung nicht nur für Arbeitslose interessant. Auf der Weiterbildungsmesse kann sich jeder über seine Möglichkeiten informieren. Veranstaltungsort: LCC, Obere Gartenstraße 3, Sulzbach-Rosenberg.