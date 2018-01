Amberg-Sulzbach. Höhepunkt war eine Woche mit den beiden polnischen Partnerschulen aus Stettin und Krakau sowie der französischen Partnergemeinde Diemeringen auf Usedom, in Stettin sowie in Berlin: Das Europäische Jugendprojekt Oberpfalz hat in seiner Jahreshauptversammlung auf 2017 zurückgeblickt. Leiter Hartmut Schendzielorz kündigte an: In diesem Jahr wird es erneut eine Projektwoche geben, diesmal in Südpolen. Die Teilnehmer besichtigen die Städte Breslau und Krakau - und erfahren schwere, aber auch versöhnliche europäische Geschichte an den Orten des Geschehens. Die Jugendlichen besuchen in Auschwitz das Konzentrationslager und arbeiten dort gemeinsam europäische Vergangenheit auf. Sie verbringen aber auch einige Tage auf dem Gut Kreisau, einem Ort der Verständigung und Versöhnung. Das Interesse ist so groß, dass nur noch wenige Plätze frei sind. Die Mitglieder beschlossen eine Fortschreibung des Konzeptes bis 2022. Dabei werden Projektwochen in Frankreich, Österreich und Ungarn geplant. Bis dahin soll auch die Führungsriege verjüngt werden: Die bisherigen Stellvertreter Christiane Regn und Gerd Müller sollen Zug um Zug mehr Aufgaben übernehmen. Zudem sollen die Jugendlichen stärker in die Planung einbezogen werden und Verantwortung übernehmen, wenn sie es wollen. Dass dies hervorragend funktioniert, zeigt Markus Büttner, ein Teilnehmer der Projektwoche. Inzwischen engagiert er sich tatkräftig und hat den neuen Internetauftritt (www.jugendprojekt-online.de) gestaltet. Auf Antrag von Simon Regn und Christoph Freimuth wurde Büttner nun einstimmig zum Jugendbeauftragten und stellvertretenden Schriftführer bestellt. Archivbild: exb