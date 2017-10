Hatschi! Es ist windig, die Temperaturen sinken, das Wetter ist feucht-kalt. Der Herbst ist da und mit ihm kommen ziehen die Erkältungswellen durch die Büros und nach Hause. Der ärztliche Kreisverband und das Gesundheitsamt empfehlen gegen die Grippe vorzusorgen - mit einer Impfung.

Impfung für Gefährdete

Amberg-Sulzbach. Mit der feucht-kalten Jahreszeit nehmen grippale Infekte, die in der Regel harmlos verlaufen, wieder deutlich zu. Das teilen der ärztliche Kreisverband Amberg-Sulzbach sowie das Gesundheitsamt in einer Pressemitteilung mit. Erkältungen dürfen nicht verwechselt werden mit der echten Grippe (Influenza). Denn die kann im Verlauf des Spätherbsts und Winters zu schweren Erkrankungen und auch zu Todesfällen vor allem bei älteren Menschen führen. Das zeige laut dem Schreiben die vergangene Grippesaison: Bei einer erheblichen "Dunkelziffer" wurden dem Gesundheitsamt Amberg rund 850 laborbestätigte Fälle gemeldet, davon 265 stationär behandelte Patienten. Bei mindestens 19 Personen muss angenommen werden, dass sie an den Folgen der Influenza gestorben sind.Die jährliche Impfung gegen Influenza sei daher eine Möglichkeit, sich vor einer Grippeerkrankung zu schützen. Die Impfung sollte vor dem voraussichtlichen Beginn verstärkter Influenza-Aktivität erfolgen, das heißt in den Monaten Oktober und November. In der Regel wird ein Impfschutz innerhalb von 10 bis 14 Tagen aufgebaut. Da sich der Grippeerreger ständig verändert, muss der Impfstoff jährlich angepasst werden, eine jährliche Wiederholung der Impfung ist dem Schreiben nach erforderlich. Der Vorsitzende des ärztlichen Kreisverbands, Martin Pöllath, und der Leiter des Gesundheitsamts, Roland Brey, rufen daher gemeinsam zur Grippeschutzimpfung auf.Die beiden empfehlen Influenza-Impfung für Menschen ab 60 Jahren, Schwangere ab dem vierten Schwangerschaftsmonat, Personen mit chronischen Krankheiten der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes oder andere Stoffwechselkrankheiten, chronische neurologische Grundkrankheiten wie Multiple Sklerose, angeborene oder erworbene Immunschwäche oder HIV sowie Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen und medizinisches Personal.Auskunft zur Impfung gibt das Gesundheitsamt unter 09621/39-669 oder gesundheitsamt@amberg-sulzbach.de.