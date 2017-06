Dem einen oder anderen wird er schon aufgefallen sein: ein Rettungswagen, der sich optisch ein wenig verändert hat. Statt im klassischen Rot-Weiß kommt er jetzt mit einem Schachbrett-Muster in Rot-Gelb daher. Das Facelifting dient aber nicht der Schönheit.

Amberg-Sulzbach. Vielmehr geht es um die Sicherheit. BRK-Rettungsdienstleiter Erwin Gräml nennt den offiziellen Begriff dafür: Hochsichtbarkeitskonzept. Die Musterung soll vor allem bewirken, dass der Rettungswagen auffälliger ist, vor allem tagsüber und in der Dämmerung. Aus gutem Grund: Die Einsatzkräfte sind mit ihren Fahrzeugen häufig schneller unterwegs als die anderen Verkehrsteilnehmer und müssen deshalb rasch wahrgenommen werden, vor allem an Kreuzungen und Einmündungen von Straßen.Das Innenleben ist ganz darauf ausgerichtet, den Notfallsanitätern, Rettungsassistenten und Notärzten ein besseres und sichereres Arbeiten zu ermöglichen. Erreicht werden soll, dass das Rettungspersonal während der Fahrt so wenig wie möglich aufstehen muss. Dadurch wird die Gefahr minimiert, dass die Rettungskräfte durch den Patientenraum geschleudert werden und sich verletzen, nur weil der Fahrer abrupt bremsen muss.Installiert wurde eine Sprechanlage, über die der Rettungsassistent, der hinten den Patienten betreut, mit dem Fahrer kommunizieren kann. Bayernweit sind laut Gräml bereits 150 Rettungswagen im neuen Outfit unterwegs, einer davon für den BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach.Nach und nach werden auch die jetzigen Fahrzeuge durch die neue Modellreihe Rettungswagen Bayern 2017 ersetzt. Getauscht wird nach 240 000 Kilometern, erklärt Gräml. Das sei im Schnitt nach fünf bis sieben Jahren der Fall. Die neue Rettungswagen-Generation verfügt über Seitenkameras, wodurch das Sichtfeld für den Fahrer erweitert wird. Auch der Klang des Martinshorns verändert sich mit dem neuen Rettungswagen: eindringlicher und irgendwie schriller. Nur noch wirklich geübte Ohren können den Ton von dem der Feuerwehr unterscheiden. Ausgerüstet wurde die neue Fahrzeug-Generation nach Angaben von Erwin Gräml mit einem Kompressorhorn. Auch dies dient dazu, dass die Rettungskräfte im Straßenverkehr sofort wahrgenommen werden und andere Verkehrsteilnehmer ihnen Platz machen und stets Vorfahrt gewähren.