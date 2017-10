Die Bewohner von Höchensee und Eglsee kennen das Schauspiel bereits: Am Montag sind über den beiden Dörfern wieder Hunderte Soldaten mit Fallschirmen aus Flugzeugen abgesprungen.

Idealer Platz zum Springen

Eine Zangenbewegung

Tieffliegende Helikopter

Schmidmühlen. "Einmal Höchensee und Eglsee, dann wieder zurück nach Ramstein!" Für einen schwungvollen Wochenauftakt an der frischen Luft sorgte am Montagmittag die Luftlandeübung von etwa 300 englischen und französischen Fallschirmjägern an der Nahtstelle der Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf innerhalb der US-Übung "Swift Response 2017-2", die sich über eine Woche schwerpunkmäßig im Truppenübungsplatz Hohenfels abspielen wird.Frische Herbstluft gab es nicht nur für die Fallschirmjäger sondern auch für die Zuschauer, von denen gestern bei weitem weniger gekommen waren, als man nach dem Andrang des vergangenen Jahres erwartet hatte.Mit dieser Aktion ist die heiße Phase des Herbstmanövers angelaufen. Insgesamt nehmen rund 6000 Soldaten aus neun Nato-Mitgliedsstaaten und europäischen Partnernationen teil. Die weiten, abgeernteten Felder zwischen den beiden Ortschaften waren schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder Schauplatz größerer Luftlandeübungen der Militärs. Strategische Aufgabe des Fallschirmjägerabsprungs war am Montag eine sogenannte schnelle Anfangsoperation anzugehen, bei der Personal und Lasten per Fallschirm abgesetzt wurden. Knapp 300 britische und französische Fallschirmjäger wurden in mehreren Anflugwellen von englischen Hercules-Maschinen aus Ramstein (Rheinland-Pfalz) eingeflogen.Den Übungsplatz Hohenfels erreichten die Soldaten über die Brücken in Pettenhof und Emhof sowie über eine Behelfsbrücke, eine sogenannte "Medium Girder Brigde", die von englischen Pionieren zwischen diesen beiden Ortschaften gebaut worden war, um ein schnelleres Vorrücken zu gewährleisten. Sie sollten die Feldlandebahn "Stol Airfield" in der Nähe von Emhof in ihren Besitz bringen. Ferner wurde im Übungsplatz die Anlandung weiterer Kräfte unter Nutzung des Feldflugplatzes und Evakuierungsoperationen geübt.Heute gehen die Absprünge weiter. Ein größeres Kontingent Soldaten der 173. US-Luftlandebrigade wird von der Luftwaffenbasis Aviano in Norditalien in Hohenfels zum Einsatz kommen. Abspringen werden die "Skysoldiers", wie sie im Sprachgebrauch genannt werden, im Bereich von Deinfeld und Raversdorf im westlichen Übungsplatz, um in einer Zangenbewegung gegen die Feldlandebahn bei Emhof vorzugehen.Bei der Gesamtübung sind auch taktische Kolonnenbewegungen zwischen Hohenfels und Grafenwöhr bis Freitag, 20. Oktober, vorgesehen. Vereinzelt kommen auch während der Nacht Manövermunition, Nebel und Pyrotechnik zum Einsatz, heißt es in der Anmeldung. In Teilen der Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf ist in den nächsten Tagen verstärkt mit tieffliegenden Hubschraubern vor allem während der Dämmerung zu rechnen. Taktische Luftbewegungen mit Hubschraubern sind in den Bereichen Freihöls, Grafenwöhr, Pfreimd, Oberviechtach, Cham, Roding Bruck und Nittenau in Richtung Hohenfels vorgesehen.Hintergrund zur Übung "Swift Response 2017-2": Beim Briefing war von etwa 13 Millionen US-Dollar Gesamtkosten die Rede. Der Übungsschwerpunkt liegt in den nächsten Tagen ausschließlich im Truppenübungsplatz Hohenfels. Dabei werden auch verstärkt Hubschrauber eingesetzt. Die Soldaten werden erst nach der Vilsüberquerung zwischen Emhof und Pettenhof mit den Kampfhandlungen beginnen. Wie man aus der Distanz sehen konnte, wurde ein verletzter Soldaten mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.