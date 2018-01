Es war Landrat Richard Reisingers zehnter Neujahrsempfang im Landratsamt. Die Jahre - so könnte man meinen - haben bei ihm Spuren hinterlassen. Routiniert spult er seine Rede ab, die obligatorischen Witze fehlen nicht. Den Kern aber bestimmen ernste Themen.

Unzufriedenheit wird zelebriert

"Edle und wertvolle Freundschaft"

Absage an Krankenhaus-Fusion

Die soziale Spaltung im Land ist so eines. Reisinger nimmt sie auch im Landkreis Amberg-Sulzbach wahr. "Es ist derzeit schon fast eine Freude, dass wir uns in den Kommunalparlamenten Problemen annehmen können, um die uns andere Länder wohl beneiden würden: LED-Beleuchtung auf den Wertstoffhöfen für die kürzesten Tage des Jahres, Ausbau der Rufbusse, auch wenn diese manchmal niemand ruft.Dennoch kommt der Wohlstand nicht bei allen an", sagte er."Das ist die Herausforderung für die Politik auf allen Ebenen, vor allem auf der des Bundes. Bei vielen reichen schlichtweg Einkommen und Rente nicht für ein würdiges gesellschaftlich-inklusives Leben." Der Landkreis versuche zwar in Einzelfällen im Rahmen seiner Möglichkeiten Besserungen herbeizuführen, "wir sind aber da letztlich als kommunale Ebene überfordert." Der Landrat betonte aber auch: "Viele andere aber, denen es eigentlich materiell gut geht, zelebrieren trotzdem eine persönliche Unzufriedenheit."Etwa 400 Gäste waren im Foyer des König-Ruprecht-Saales Schlange gestanden, um dem Chef der Landkreisverwaltung und seinen Stellvertretern Franz Birkl, Brigitte Bachmann und Martin Weiß per Händedruck noch ein gutes neues Jahr zu wünschen. Reisinger lenkte den Blick bei seiner Ansprache auch auf das große Thema Europa. Er ließ Videobotschaften von den Partnern des Landkreises in Maintenon (Frankreich) und Argyll & Bute (Schottland) einspielen.Marie-Claire Thomain, Präsidentin des Comité de jumelage, aus Maintenon in Frankreich blickte zurück auf die „goldene Hochzeit unserer französisch-bayrischen Freundschaft“. „Herzlichen Dank für dieses wunderschöne Fest. Der Titel eurer Chronik ,Gute Freunde für immer‘ unterstreicht diese edle und wertvolle Freundschaft. Trotz unserer Verschiedenheiten ist bei jeder Begegnung eine gegenseitige Bereicherung entstanden“, sagte sie.Auch die anstehenden Gedenkfeiern zum Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren sprach die Französin an. Sie erinnerte an die Einweihung der deutsch-französischen Gedenkstätte für die Opfer des Ersten Weltkrieges am Hartmannswillerkopf im November mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Auch euer Landrat, unser lieber Richard, war dabei“, erinnerte Thomain. „Die Geschichte trübt aber in keiner Weise unsere fest verankerte Freundschaft. Im Gegenteil! Mit Blick auf die Gräueltaten des Krieges sagen wir alle: Nie wieder!“Etwa eine halbe Stunde lang dauerte die Ansprache des Landrats. Kurz, aber deutlich, streifte er dabei auch die Zukunft der beiden Krankenhäuser des Landkreises. "Wir sind offen für Kooperationen", sagte er. "Aber wir erteilen allen Begehrlichkeiten eine deutliche Absage, die eine Schwächung unserer beiden Standorte bedeuten würden."Etwa 400 Vertreter des öffentlichen Lebens drängten sich im König-Ruprecht-Saal, darunter Repräsentanten der Polizei und der Bundeswehr, der staatlichen Behörden, der Einrichtungen des Landkreises und der Stadt Amberg, Schulleiter, OTH-Präsidentin Andrea Klug, Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny, Bundes- und Landtagsabgeordnete, Kreisräte, Bürgermeister sowie Verbandsvertreter.