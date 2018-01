Landrat Richard Reisinger durfte am Freitagabend ein kleines Jubiläum feiern. Zum zehnten Mal war er Gastgeber des Neujahrsempfangs des Landkreises im König-Ruprecht-Saal. Etwa 400 Gäste standen Schlange, um dem Chef der Landkreisverwaltung und seinen Stellvertretern Franz Birkl, Brigitte Bachmann und Martin Weiß per Händedruck noch ein gutes neues Jahr zu wünschen.

Aus dem Leben eines Landrats

Videobotschaft aus Frankreich



Der Landkreis präsentierte sich dabei international: Reisinger ließ Videobotschaften von den Partnern des Landkreises in Maintenon (Frankreich) und Argyll & Bute (Schottland) einspielen. Auch Vertreter der US-Armee waren zu Gast. Sie alle durften sich über eine launige Neujahrsrede, Blasmusik, Böllerschüsse, die Aufwartung der Kurfürstlichen Schlosswache, der historischen Gruppe Stiber-Fähnlein und ein schmackhaftes Menü aus der Küche des St.-Anna-Krankenhauses in Sulzbach-Rosenberg freuen.Etwa eine halbe Stunde lang dauerte die Ansprache des Landrats, in der er das Jahr 2017 aus seiner Sicht Revue passieren ließ. Dabei ging er auch auf die aktuelle Diskussion um die Zukunft der beiden Krankenhäuser des Landkreises ein. "Wir sind offen für Kooperationen", sagte er. "Aber wir erteilen allen Begehrlichkeiten eine deutliche Absage, die eine Schwächung unserer beiden Standorte bedeuten würden."Es war Richard Reisingers zehnter Neujahrsempfang – ein kleines Jubiläum also. Wie Jubiläen im Landkreis für gewöhnlich zelebriert werden, erläuterte der Landrat seinen Gästen mit spitzbübischer Freude:Per Videobotschaft war Marie-Claire Thomain, Präsidentin des Comité de jumelage, aus Maintenon in Frankreich vertreten. Das Jahr 2017 sei geprägt worden von schönen Erinnerungen an die „goldene Hochzeit unserer französisch-bayrischen Freundschaft“. „Herzlichen Dank für dieses wunderschöne Fest. Der Titel eurer Chronik ,Gute Freunde für immer‘ unterstreicht diese edle und wertvolle Freundschaft. Trotz unserer Verschiedenheiten ist bei jeder Begegnung eine gegenseitige Bereicherung entstanden“, sagte sie.Thomain richtete den Blick auf die anstehenden Gedenkfeiern zum Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Sie erinnerte an die Einweihung der deutsch-französischen Gedenkstätte für die Opfer des Ersten Weltkrieges am Hartmannswillerkopf im November mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Auch euer Landrat, unser lieber Richard, war dabei“, erinnerte Thomain. „Die Geschichte trübt aber in keiner Weise unsere fest verankerte Freundschaft. Im Gegenteil! Mit Blick auf die Gräueltaten des Krieges sagen wir alle: Nie wieder!“ Thomain wünschte den Gästen im König-Ruprecht-Saal neben Gesundheit und persönlichem Wohlergehen vor allem Frieden in einem vereinten Europa. „Es lebe noch lange unsere Partnerschaft!“Etwa 400 Vertreter des öffentlichen Lebens drängten sich im König-Ruprecht-Saal, darunter Repräsentanten der Polizei und der Bundeswehr, der staatlichen Behörden, der Einrichtungen des Landkreises und der Stadt Amberg, Schulleiter, OTH-Präsidentin Andrea Klug, Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny, Bundes- und Landtagsabgeordnete, Kreisräte, Bürgermeister sowie Verbandsvertreter.