Im Gefahrguteinsatz ist die Feuerwehr im Landkreis eher selten. Aber sie muss auf solche Unfälle vorbereitet sein: Diese gehören zu den anspruchvollsten Aufgaben der Retter - eine Sache für Spezialisten. Doch auch die müssen dafür trainieren.

Erschwerter Einsatz Rund um das Vilsecker Gerätehaus war ein Übungsparcours angelegt. Hier mussten die Absolventen in schweren Chemikalienschutzanzügen verschiedene Stationen bewältigen. Los ging's mit dem richtigem Anlegen der Schutzkleidung. Dann galt es, die Membranpumpe des Gerätewagens Gefahrgut in Betrieb zu nehmen: Weil die Sicht im Vollschutzanzug eingeschränkt ist, ist das keine einfache Aufgabe - das Pumpen ist damit eine kräftezehrende Angelegenheit. Station drei war der Erkundung gewidmet: Dazu mussten ganz oben im Schlauchturm verschiedene Gefahrgut-Kennzeichnungen gefunden und gedeutet werden. Das Treppensteigen erschwerte diese Aufgabe. An Station vier mussten an einer Übungsleitung mit Hilfe von Schrauben und Muttern ein Schieber und die dazugehörige Dichtung ausgetauscht werden. Mit den starren Schutzhandschuhen ist es schwierig, Schrauben und Werkzeug anzusetzen. Am Ende wurde schließlich auch das richtige und sichere Auskleiden trainiert. (exb)

Amberg-Sulzbach. Zum siebten Mal hatte der Fachbereich Gefahrgut einen Wiederholungslehrgang für Träger von Chemikalienschutzanzügen organisiert. Unter Leitung von Kreisbrandmeister Alexander Graf schulten acht Ausbilder im Gerätehaus Vilseck neun Männer und eine Frau der Feuerwehren Haselmühl, Freudenberg, Ensdorf, Traßlberg, Sigl, Weigendorf und Königstein zum Thema Gefahrgut.Kreisbrandinspektor Christoph Strobl zeigte sich stolz und zufrieden, dass es in den Reihen der Kreis-Wehren Experten auf diesem Gebiet gibt. Im großen Spektrum des Feuerwehrdienstes seien Gefahrguteinsätze glücklicherweise selten, aber eben auch besonders anspruchvoll. Sie verlangten von den Aktiven körperliche Fitness, spezielles Fachwissen, unter anderem zur Stofferkennung, und enorme Geschicklichkeit, wie Strobl erläuterte.Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, bot die Kreisbrandinspektion den Wehren mit ausgebildeten Trägern von Chemikalienschutzanzügen (CSA) den Auffrischungs-Lehrgang an. Im Mittelpunkt standen das richtige Anlegen und Tragen des schweren Schutzanzugs, die Bewegungsabläufe und die Sicherheit beim Arbeiten. Strobl hob die Notwendigkeit dieser Ausbildung hervor - dies sei aber auch eine zusätzliche Belastung für die Aktiven.Nach organisatorischen Hinweisen durch Fachbereichsleiter Kreisbrandmeister Alex Graf (Ursensollen) gab es zunächst Unterricht rund um brennbare Flüssigkeiten. Am Gerätewagen Gefahrgut der Amberger Wehr wurden die Lehrgangsteilnehmer mit Hilfsmitteln vertraut gemacht, die im Ernstfall eingesetzt werden. Edelstahl-Behälter und eine Gefahrstoff-Umfüllpumpe wurden aufgebaut. Bei der Abschlussbesprechung waren Alexander Graf und Christoph Strobl zufrieden mit den Leistungen der Teilnehmer. Es sei wichtig, dass auf Landkreisebene alle denselben Wissens- und Ausbildungsstand haben, betonte Graf: Besonders wenn es um Gefahrgut gehe, müssten alle Handgriffe nahezu blind sitzen. Mit dieser Ausbildung sei man dem Ziel, im Landkreis flächendeckend Spezialkräfte auszubilden, einen Schritt näher gekommen.