Allabendlich zählt die Familie Heldrich in Frechetsfeld 60 bis 80 ausfliegende Fledermäuse in ihrem Garten. Der war wegen dieser besonderen Gäste jetzt Treffpunkt bei einem Fledermausabend des Landschaftspflegeverbands.

Jagende Schwalben

Einfach Fenster öffnen

Frechetsfeld. Viele kleine Fledermäuse hatten sich bereits 2016 bei der Familie Heldrich ihre Wochenstube hinter der Außenverkleidung der Hauswand eingerichtet. "Typisch Zwergfledermaus", meint Rudi Leitl, der Fledermaus-Experte des Landschaftspflegeverbandes: "Unsere kleinste Fledermaus sucht sich bevorzugt Spaltenräume an Häusern als Sommerquartier aus und sie ist in der Abenddämmerung die erste Fledermaus, die wir im Siedlungsgebiet beobachten können."Der Landschaftspflegeverband hatte über die Öko-Modellregion zu einem Fledermausabend auf den Biohof Heldrich eingeladen. 30 Interessierte kamen nach Frechetsfeld, um mehr über die fliegenden Säugetiere und ihre Beziehungen zu Rindern und Streuobstwiesen zu erfahren. Bis zum Sonnenuntergang konnten die Besucher eine Mehlschwalben-Familie bei der Insektenjagd beobachten. Diese nistet bei den Heldrichs über dem Hauseingang.Die Zwergfledermäuse hatten zum Bedauern der Teilnehmer ihren Unterschlupf schon einige Tage zuvor verlassen. Rudi Leitl vermutet, dass es ihnen zu heiß geworden ist hinter der Holzverkleidung an der Südwand: Dann suchen die Mütter ein anderes Quartier für sich und ihre Jungen. Ansonsten sind die Lebensbedingungen für Insektenjäger auf dem Biohof aber sehr gut: Im Offenstall der Mutterkuhherde halten sich viele Insekten auf. Die Kuhfladen auf der Weide sind Kinderstube für diverse Käfer und Fliegen und die alten Obstbäume auf Wiesen und Weiden bieten vielen Insekten Lebensraum.Rudi Leitl nimmt an, dass in Frechetsfeld mindestens fünf Fledermausarten leben: Zwerg-, Breit-, Bart- und Fransenfledermaus sowie das Braune Langohr. Auch weitere Arten wie der Große Abendsegler und das Große Mausohr werden auf ihren Jagdflügen dort gelegentlich vorbeikommen, vermutet er. In den Wochenstuben leben bei den meisten Arten nur Weibchen mit ihren Jungen, während sich die männlichen Tiere ein eigenes Sommerquartier suchen.Wenn die Wochenstuben-Gruppe umzieht oder die Jungen flügge werden, passiert es oft, dass sich die Tiere in eine Wohnung verirren. "Für den Hausbewohner ist das eigentlich kein Problem: Einfach das Fenster bis zum nächsten Ausflug offenlassen. Wenn die Tiere wieder ausgeflogen sind, das Fenster einige Tage geschlossen halten oder ein Fliegengitter einsetzen", empfiehlt Leitl. In Frechetsfeld gelang es ihm an diesem Abend mit Hilfe eines Fledermaus-Detektors, Zwerg- und Breitflügel-Fledermäuse aufzuspüren.An der großen Eiche im Dorf und am Unterstand der Rinder auf Heldrichs Streuobstwiese konnte die Gruppe jagende Fledermäuse beobachten. Die Teilnehmer erfuhren viel über die Lebensweise und die außergewöhnlichen Fähigkeiten dieser Tiere. Auf dem Biohof Heldrich werden vermutlich 2018 wieder Zwergfledermäuse zur Untermiete einziehen, denn diese sind sehr ortstreu.