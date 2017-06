Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber abheben, das wär's gewesen. Nahe dem Weiler Bühl schrieben ein paar Enthusiasten ein kleines Stück experimentelle Luftfahrtgeschichte.

Zweiter Anlauf

Der nächste Schritt

Flügel ähnlich

Zu langsam

Freudenberg. Drunten zwei Fischweiher, der Rundum-Blick gesäumt von dunklen Waldrändern, die Hänge saftig grün von hohem Gras und wogenden Kornfeldern. Bei diesem landschaftlichen Idyll ist das bisschen Gottvertrauen nicht weit, das es außer der nötigen Portion Selbstbewusstsein braucht, um sich an diesem Osthang an Otto Lilienthal (1848 - 1896) zu versuchen.Beim Aufbauen des mit Schnüren verspannten Segelgleiters aus Weidenruten und Baumwollstoff ist nur vom "Apparat" die Rede. Luftfahrtgeschichtlich korrekt muss es "Normalsegelapparat" heißen. Lilienthal nannte das Gerät auch "Modell 93" und ließ sich diese Bauform mit ihren markanten, an Vogelschwingen angelehnten Flügeln 1893 patentieren. Damit hatte die Menschheit nach Lilienthals erstem Flug schwerer als Luft - Ballons gab es schon lange - auch ihr erstes in Serie gefertigtes Fluggerät. Neun Verkäufe der "Segelapparate zur Übung des Kunstfluges" sind historisch nachgewiesen. Der Luftfahrtpionier, auch das gilt als gesichert, hat wohl die Hälfte seiner insgesamt rund 2000 Gleitflüge damit absolviert. Mindestens einer sollte es an diesem Samstagnachmittag auf der stark abfallenden Wiese bei Bühl werden.Schon am Tag zuvor war an gleicher Stelle mit dem Lilienthal-Doppeldecker experimentiert worden. Der Amberger Bautechniker Norman Bernschneider rekonstruiert seit Jahren in Material und Aufbau möglichst originalgetreu Gleiter des historischen Berliner Aviatik-Autodidakten. Weniger, um dekorative Ausstellungsstücke für Museen zu produzieren, sondern um sie auch in die Luft zu bringen.Das hat sich herumgesprochen. Spätestens seit die namhafte Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) im vergangenen Jahr genau das im Windkanal unter Laborbedingungen auch gemacht hat, gilt Bernschneiders Ansinnen nicht mehr als bloße Spinnerei. So wurde der Kanadier Ben Schaub auf den Amberger Lilienthal-Enthusiasten aufmerksam.Der TV-Redakteur produziert Beiträge für den Ableger des populärwissenschaftlichen amerikanischen Fernsehkanals Discovery in seinem Heimatland. Dort heißt er Daily Planet. Eines seiner Spezialgebiete ist die Luftfahrt und Lilienthal für ihn "a hero" (ein Held) der Menschheit. Mit dem DLR-Projekt, das herausfand, dass der tödliche Absturz des ersten Gleitfliegers am 9. August 1896 auf einen Piloten-, nicht Konstruktionsfehler zurückzuführen ist, hat sich Schaub schon befasst.Der gedankliche Weg zu Bernschneiders Nachbauten war da nicht weit. Angesichts kanadischer Entschlussfreudigkeit eine Reise nach Amberg auch nicht. Schaub möchte Otto Lilienthals Pioniertat filmisch erzählen. Jetzt fehlt nur noch der Dritte im Bunde dieses Nachmittags auf dem Hügel bei Bühl: John Brown. Der Deutsch-Australier hat seine luftfahrtgeschichtlichen Forschungen einem ganz anderen Aviatiker verschrieben. Brown möchte die Gebrüder Wright vom Sockel des Monuments der ersten Motorflieger der Menschheit (17. Dezember 1903) stoßen. Dieser Titel gebühre dem deutschen Amerika-Auswanderer Gustav Whitehead, alias Gustav Weißkopf, weil der bereits am 14. August 1901 mit seinem von einem Motor angetriebenen Flugapparat Nr. 21 abgehoben hat, sagt er.Vor rund einem Jahr ist dazu Browns akribisch recherchiertes, über 500 Seiten starkes Buch "Gustav Weißkopf und die Gebrüder Wright - Wer flog zuerst?" erschienen. Der Kreis schließt sich bei Bernschneider. Denn Weißkopfs Flugapparat Nr. 21 weist eine Flügelkonstruktion auf, die sehr eng an die von Lilienthals "Normalsegelapparat" angelehnt ist. Der Auswanderer hat in den Vereinigten Staaten öfters behauptet, bei dem Berliner Flugpionier gearbeitet, gelernt zu haben.Bernschneiders Nachbauten, Browns australische Unbekümmertheit und Schaubs kurzentschlossener Pragmatismus, reizvolle Bilder einfangen zu wollen, führte die drei Protagonisten dieses Luftfahrt-Experiments an jenem Osthang bei Bühl zusammen. Nach nicht einmal 100 Metern und wenigen Sekunden war alles vorbei. Dem Gleitsegler-Piloten John Brown gelang es nicht, genügend Lauftempo aufzunehmen und abzuheben.Als er deshalb den Startversuch wieder abrechen wollte, konnte er auf dem abschüssigen Gelände nicht mehr richtig Tritt fassen, kippte vorn über und rammte den Gleiter mit der Vorderkante in den Boden. Das Holmkreuz des "Normalsegelapparats" brach, Brown bleib unverletzt und ein paar ansehnliche Bilder waren im Kasten. So schnell geht's.Was Norman Bernschneider angesichts des Bruchs im Herzen weh tat, sah der kanadische TV-Journalist völlig anders. "Das gehört dazu. Bei jedem Experiment ist drin, dass es nicht wie geplant läuft." Und John Brown fügte begeistert an: "Wenn der Flügel noch heile wäre, ich würde sofort den nächsten Versuch angehen." Reparieren, so die erste Analyse des Erbauers, lässt sich der "Normalsegelapparat" jedenfalls.