Amberg-Sulzbach. Freud' und Leid: Der erste Schnee hat am Sonntagnachmittag beides hervorgerufen. Während es nach Auskunft der Polizei eine ganze Reihe von Unfällen auf schneeglatten Straßen, vor allem auf der Autobahn gab, haben viele Kinder die ersten Schneemänner gebaut.

Am frühen Nachmittag fielen dicke Flocken im Raum Amberg-Sulzbach. Schneeglätte war dann wenig später bereits die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der B 14 in der Nähe von Gebenbach. Der Fahrer (64) eines VW Golf kam im Waldgebiet "Ochsenschlag" ins Rutschen: Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach.Der 64-Jährige und sein Beifahrer (69), beide aus dem Landkreis, konnten eigenständig aus dem Fahrzeug klettern. Einer der beiden wurde vorsorglich nach Sulzbach-Rosenberg ins Krankenhaus gebracht. Neben der Amberger Polizeiinspektion waren auch die Feuerwehren aus Hahnbach und Gebenbach im Einsatz.Die schönen Seiten des Winters genossen währenddessen die Kinder im Landkreis. Alexander (5) aus Kümmersbruck baute im Flockengestöber gleich einen Schneemann - und stattete ihn auch mit einer Laterne aus, um schon mal für den Martinszug seines Kindergartens St. Antonius am Montag zu proben. Vom Feuerhof (Sulzbach-Rosenberg) erreichte die Redaktion ein weiteres Schneemann-Bild: Die kleinen Baumeister waren hier Philipp (12) und Michaela (9).