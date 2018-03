Amberg-Sulzbach. Viermal im Jahr treffen sich die Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) des Landkreises, um Organisatorisches zu klären und sich auszutauschen. Im Kreisverband Amberg-Sulzbach arbeiten unter Leitung von Diakon Peter Bublitz Seelsorger beider großen Konfessionen sowie Kriseninterventionshelfer von BRK, Maltesern und Arbeiter-Samariter-Bund Hand in Hand.

Im Jahr 2017 leisteten die Mitglieder des Teams insgesamt 82 Einsätze: 37 Mal waren sie bei häuslichen Todesfällen vor Ort, sieben Mal bei Unfällen. Außerdem überbrachten sie zusammen mit der Polizei 13 Todesnachrichten. Alarmiert wurden sie außerdem nach elf Suiziden und drei Todesfällen im öffentlichen Raum. Vier Mal mussten sie Einsatzkräfte betreuen. Außerdem fielen elf sonstige Einsätze an. Das Team betreute 291 Personen, im Schnitt dauerte ein Einsatz zweieindreiviertel Stunden.Die PSNV-Kräfte feierten bei ihrem Frühjahrsquartalstreffen auch einen Gottesdienst miteinander. Sie erbaten dabei Unterstützung für ihre schwere Aufgabe und dachten an jene, die sie bei den Einsätzen im vergangenen Jahr betreuten, und an alle, die beteiligt waren: Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienst-Mitarbeiter.Beim Gottesdienst in der Paul-Gerhard-Kirche in Rieden stellte Pfarrer Klaus Eberius, selbst seit vielen Jahren Notfallseelsorger, das Wort vom Kreuz als Weisheit und Kraft Gottes in den Mittelpunkt. Die Frage, wann ein Einsatz richtig gut gelaufen ist, stelle sich jede Einsatzkraft immer wieder mal. Für Notfallseelsorge und Krisenintervention sei es dann gut gelaufen, wenn es gelingt, den Trauernden dabei zu helfen, "ihr Kreuz auf sich zu nehmen". Wenn den Menschen in Not "im Augenblick der bitteren Erkenntnis, dass unser Leben so zerbrechlich ist", ein verlässlicher, verstehender und begleitender Gesprächspartner gegeben wird - dafür lohne es sich, Freizeit zu opfern, alles stehen und liegen zu lassen, für ein paar Augenblicke die Komfortzone zu verlassen. Dies sei keine leichte Aufgabe.Umso wichtiger ist es, immer wieder Menschen zu finden, die sich dem Kriseninterventionsteam anschließen. Dies taten Marion Meyer und Kirsten Jobst, die im Januar ihre Prüfung ablegten und seitdem in der Hospitationszeit sind.