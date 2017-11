Globalisierung, vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation und der demografische Wandel. Es ändert sich viel in der Gesellschaft: Ein Thema für den KDFB-Bezirk bei einer Bildungskonferenz.

Ammerthal. "Leben ist Veränderung - Veränderung ist Leben", unter diesem Titel erhielten die Führungskräfte des KDFB-Bezirks Sulzbach-Rosenberg bei ihrer Bildungskonferenz im Ammerthaler Pfarrheim Impulse vom Diözesan-Team.Als Informationspartnerinnen gesellten sich zu Bezirksleiterin Margarete Hirsch und zum Hausherrn, Pfarrer Klaus Haußmann, stellvertretende Diözesanvorsitzende Birgit Kainz und Bildungsreferentin Gisela Niklas-Eiband. An lebensbezogenen Beispielen erläuterten die beiden Referentinnen Veränderungen, die den persönlichen wie den gesellschaftlichen Bereich betreffen. Für Beruf und Bildung, Familie und Partnerschaft, Freizeit und Unterhaltung, Spiritualität, Gesundheit und Wellness, Freunde, Kunst und Kultur brächten Menschen heute den größten Teil ihrer Zeit auf. Entscheidungen seien ständig gefordert, etwa bei dem großen Angebot an Konsumgütern und Dienstleistungen.Viele reagierten auf Veränderungen zunächst skeptisch oder abwehrend. Erst wenn man das Neue kennengelernt habe und merke, dass man damit umgehen kann, wachse die Sicherheit und Menschen fänden Gefallen daran. Die Zuhörerinnen wurden ermutigt, Veränderungen erfolgreich zu gestalten. Orientieren Sie sich an Ihren Stärken und Fähigkeiten. Sie alle haben Begabungen und Talente. Fördern Sie diese, anstatt beständig den Blick auf die eigenen oder die Defizite anderer Menschen zu richten: Das war eine Anregung.Das Diözesan-Team präsentierte auch die Bildungsangebote für 2018. Höhepunkte sind die Reisen nach Israel-Jordanien und in die Provence. Die KDFB-Bildungsangebote sind für alle Frauen offen ( www.frauenbund-regensburg.de/bildungsprogramme). Die Solibrot-Aktion läuft 2018 wieder in Kooperation mit Misereor. Über 100 KDFB-Ortsgruppen und viele Bäckereien hatten in diesem Jahr über 24 000 Euro für ein Projekt für Frauen in Osttimor gesammelt. Das "Schatzbüchlein der Spiele" wird weiter zugunsten des Fonds "Frauen helfen Frauen in Not" in der KDFB-Geschäftsstelle verkauft.