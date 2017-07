Amberg-Sulzbach. Im 24. Jahr seines Bestehens führt Birgit Lange den Lions-Club Amberg-Sulzbach. Den Wechsel an der Spitze vollzog der Verein bei der Ladies' Night im Drahthammer Schlößl in Amberg.

Neue Führung Für ein Jahr liegt nun die Verantwortung für die Führung des Lions-Clubs bei Birgit Lange. Ihre Stellvertreterin ist Maria Rita Sagstetter, zweiter Stellvertreter Michael Ritz, Immediate Past-Präsident und Jumelage-Beauftragter Michael Moser, Schatzmeister Hans Fürnkäs, 1. Sekretär Stefan Huber und Clubmaster Matthias Hahn. Dem erweiterten Vorstand gehören an: Fritz Kammerer (2. Sekretär), Hubert Uschald (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Patricia Pulkert (Jugend- und Leos-Beauftragte), Dr. Werner Weiß (Seniorenbeauftragter), Josef Beer (Webmaster), Klaus Platzer (Lions Quest, Klasse 2000), Josef Prüll (Neumitgliederbetreuung) und Peter Nagel (Kassenprüfer). Das Lions-Hilfswerk Amberg-Sulzbach leitet Michael Moser, die Kasse führt weiterhin Hans Fürnkäs. (usc)

Lange kündigte unter anderem eine Neuauflage des Christbaumverkaufs und ein Benefizkonzert an, aber auch Eigen- und Fremdvorträge, Exkursionen und Treffen zur Pflege der Partnerschaft mit dem österreichischen Club Wels Land Traunau. Amberg-Sulzbach hat vor über 20 Jahren als erster Club in der Oberpfalz auch Frauen aufgenommen.Sehr umfangreich waren die Aktivitäten 2016/2017 unter Präsident Michael Moser. Aus dem Erlös von Christbaumaktion oder Ostereier-Verkauf konnten die Lions mehrere Einrichtungen und sozial engagierte Organisationen mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe, aber auch bedürftige Einzelpersonen unterstützen. Mit mehreren Begegnungen pflegte der Club die von Michael Moser seit Jahren betreute Jumelage mit dem österreichischen Partnerclub Wels Land Traunau. Birgit Lange verwies in ihrer Antrittsrede auf das aktuelle Jubiläum "100 Jahre Lions". Sie zitierte dazu einen alten Grundsatz der Bewegung: "Wir wollen den Unglücklichen mit Trost, den Schwachen mit Tatkraft und den Bedürftigen mit unseren wirtschaftlichen Mitteln beistehen". Dies sollte stets Ansporn und Mahnung zugleich sein. Als "Lion des Jahres" zeichnete Lange Christoph Wiesner aus. Die "Achievement Award Medal" für hervorragend erfüllte Aufgaben in verschiedenen Funktionen erhielt Bernhard Jahn.