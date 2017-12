Die "Brennstofforgel" ist ein Exponat des TFZ, das optisch an die Pfeifen einer Orgel erinnert und die unterschiedliche Energiedichte von Bioenergieträgern im Vergleich zu Heizöl darstellt. "Der Weg ins postfossile Zeitalter ist nur möglich, wenn es Pioniere wie Franz Kustner gibt, die sich mit Durchhaltevermögen und Elan für die Bioenergie einsetzen", betonte Bernhard Widmann , Leiter des TFZ.Kustner, der noch als Landwirt tätig ist, erinnerte an die Anfänge der Bioenergie: "In der Landwirtschaft war damals eine Aufbruchstimmung zu spüren. Durch die Flächenstilllegung sollte eine landwirtschaftliche Überproduktion vermieden werden. Das hat großen Schub für die nachwachsenden Rohstoffe gegeben, deren Anbau auf diesen Flächen weiterhin erlaubt war." Damals sei das, was man heute Bioökonomie nenne, auf den Weg gebracht worden. Widmann würdigte das große Engagement, mit dem sich Kustner bereits Anfang der 1980er-Jahre sowohl als Praktiker als auch später auf Verbands- und politischer Ebene für den Einsatz von Biomasse eingesetzt habe: "Mit Ihrer Arbeit haben Sie Standards gesetzt und wesentlich zu einer nachhaltigen Energieversorgung durch den ländlichen Raum beigetragen." Die Anerkennung gab Kustner an die Wissenschaft zurück: "Immer, wenn wir die Ergebnisse der praxisorientierten Forschung berücksichtigt haben, sind wir weitergekommen."Das TFZ ist eine Forschungseinrichtung des Landwirtschaftsministeriums mit den Schwerpunkten Energiepflanzen, biogene Festbrennstoffe, Biokraftstoffe und stoffliche Nutzung sowie Bewertung von Produktsystemen der Bioökonomie.