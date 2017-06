Die Felle der Verteidigung schwimmen mehr und mehr davon. Um als Reaktion darauf die Prozess-Gangart wirklich zu verschärfen, braucht es aber zwei Seiten.

Amberg-Sulzbach. Das versteht ein Schmäh- und Hass-Blogger wie Hans F. (Name geändert) nur schwer. Am vierten Verhandlungstag gegen ihn vor dem Amtsgericht wegen Beleidigung, Widerstand, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Besitzes von kinder- sowie jugendpornografischen Schriften kommt das, worauf Prozessbeobachter schon einige Zeit gewartet haben: ein Befangenheitsantrag gegen das Gericht, sprich den Vorsitzenden, Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich.Vorausgegangen sind am Mittwoch einige verbale Scharmützel zwischen Pflichtverteidiger Michael Euler (Frankfurt/Main) und dem Gericht. Wohlgemerkt in einem gepflegten Ton, weitab der üblichen Internet-Diktion des Angeklagten. Wehgetan dürfte dem Beschuldigten an diesem Tag haben, dass die Aussichten, den Waffengesetz-Verstoß zu widerlegen, weiter geschwunden sind. Nach einem Gutachter hat nun auch ein Mitarbeiter der Herstellerfirma als Zeuge ausgesagt, dass nur sehr hypothetische Überlegungen aus diesem zweifellos alten, aber erwerbsscheinpflichtigen ein erwerbsscheinfreies Luftgewehr machen können.Die Waffe hatte Hans F. im Zuge einer sogenannten Gefährderansprache der Polizei ausgehändigt. Die Beamten sahen sich wegen eines Waffengewalt verherrlichenden Blog-Eintrags dazu veranlasst, auf den Mann aus dem Landkreis entsprechend zuzugehen. Die Beweisaufnahme rund um den Anklagekomplex Luftgewehr dürfte damit erschöpft sein. Deshalb schwenkte Euler am Mittwoch auf die Anschuldigungen hinsichtlich Kinder- und Jugendpornografie ein.Schon einmal hat das Gericht in diesem Punkt der Verteidigung eine klare Abfuhr erteilt. Außer Zweifel steht, dass auf einem bei Hans F. sichergestellten Notebook Tausende Dateien mit pornografischem Inhalt gefunden wurden. Ein Gutachten, so der Antrag der Verteidigung, hätte klären sollen, ob die als kinder- und jugendpornografisch eingestuften Aufnahmen auch wirklich entsprechend junge Beteiligte zeigen. Stich hatte diesen Beweisantrag abgelehnt und auf seine Lebenserfahrung verwiesen, mit der er das sehr wohl selbst beurteilen könne."Ich möchte nun genau wissen, worauf das Gericht diese Lebenserfahrung stützt", stichelte jetzt Euler hinterher. Denn es seien "sehr wohl Zweifel dahingehend angebracht, ob diese Darstellungen tatsächlich kinder- und jugendpornografischen Inhalts sind". Außerdem wollte Euler wissen, wie der Vorsitzende diese Aufnahmen strafrechtlich bewertet. "Das Gericht beabsichtigt nicht, sich dazu zu äußern", lehnte Stich auch diesen Vorstoß rundheraus ab."Hier wird nach der Strafprozessordnung verhandelt und nicht nach dem, was Sie hier wollen", entgegnete der Amtsgerichtdirektor Euler, der "möglicherweise ein Überraschungsurteil" fürchtet. So etwas liege nun einmal in der Natur eines Strafprozesses, gab das Gericht zu verstehen und handelte sich damit einen Befangenheitsantrag ein. Die Entscheidung darüber obliegt Landgerichtspräsident Harald Riedl.