Amberg-Sulzbach. 2001 hat Dr. Andrea Winkler-Wilfurth ihre gleichnamige Stiftung gegründet. Seither engagiert sie sich unter anderem für die medizinische Betreuung von Kindern in aller Welt. Africa Luz zählt seit Jahren zu den Organisationen, die sie unterstützt. Dem Vorsitzenden Professor Dieter Dausch und der ehrenamtlichen Geschäftsführerin Bärbel Birner übergab Winkler-Wilfurth nun erneut eine 1000-Euro-Spende.

Zu den Aufgaben, denen sich Winkler-Wilfurth besonders widmet, zählt die Betreuung von Kindern in Krisengebieten. In ein solches verwandelte im August eine vom tagelangen Monsunregen verursachte Hochwasserkatastrophe den Ort Sauraha im Royal-Chitwan-Nationalpark in Nepal. Dort hat Africa Luz in Zusammenarbeit mit der Green Society Nepal das Kinderhaus Professor Dausch, ein Ambulatorium und eine Elefantendung-Fabrik errichtet und ein Grundstück gekauft, auf dem mittlerweile ein Schulhaus steht.Ende Oktober/Anfang November war Bärbel Birner zusammen mit Isabelle Haustein vor Ort. Bärbel Birner berichtete jetzt, dass die Fluten viele Familien obdachlos gemacht haben. Das Kinderhaus, in dem die Kinder ihr Mittagessen bekommen und ihre Hausaufgaben machen, stand etwa einen Meter unter Wasser. Das Inventar, auch der dortigen Nähschule, war völlig zerstört. Dank einer Spende der Conrad-Stiftung habe man den hochwassergeschädigten Familien finanzielle Soforthilfe leisten können. Während des zweiwöchigen Aufenthalts haben die Helfer in der Schule alle Kinder klassenweise augenärztlich untersucht. Viele der kleinen Patienten seien auffällig gewesen: Es mussten Brillen verordnet werden, die vom Optiker im Ambulatorium kostenlos angepasst wurden.Geld benötige man aktuell für die Betreuung der durch das Hochwasser traumatisierten Kinder. Africa Luz habe dafür qualifizierte Pädagogen engagiert. Die Spende der Dr.-Andrea- Winkler-Wilfurth-Stiftung werde man dafür verwenden.