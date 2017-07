Hahnbach. Über 35 Prozent der Fragebögen kamen ausgefüllt zurück: Mit dieser Quote bei der AOVE-Generationenumfrage 60+ sind die Initiatoren des über das Amt für Ländliche Entwicklung geförderten Projektes sehr zufrieden.

Das bedeutet aber auch: Weit über 3000 Briefe müssen nun geöffnet und ausgewertet werden, damit bis Mitte September erste Ergebnisse im Arbeitskreis "Generationenumfrage" vom Büro Sireg aus Rottenburg an der Laaber präsentiert und diskutiert werden können.Die politisch Verantwortlichen in den Kommunen bekommen dann in einer nächsten Runde die Möglichkeit, gemeinsam mit den Mitarbeitern des Fachbüros über die Ergebnisse zu diskutieren und erste Strategien zu erarbeiten. Im November sollen die Resultate der Öffentlichkeit präsentiert werden.AOVE-Sprecher Bürgermeister Bernhard Lindner (Hahnbach) ist sehr erfreut, dass so viele Bürger an der Umfrage teilgenommen haben: "Ich bedanke mich bei allen, die sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, und sich die Zeit genommen haben, den achtseitigen Fragebogen auszufüllen." Bemerkenswert findet es AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer, dass trotz der Möglichkeit, den Fragebogen kostenlos per Post an die Kommunen zu versenden, der überwiegende Teil persönlich in den Verwaltungen abgegeben wurde. Sie freut sich, dass dies zu einer erheblichen Kostenreduzierung geführt hat.Überrascht sind die Projekt-Verantwortlichen, dass über 150 sogenannte Mitmachzettel ausgefüllt zurückkamen. Damit bekunden Bürger ihr Interesse an ehrenamtlichem Engagement. Geplant ist hierzu eine Infoveranstaltung, bei der den Interessierten erläutert wird, wo und wie sie sich beteiligen können.