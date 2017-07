Amberg-Sulzbach/Neumarkt. Für Patienten aus dem Raum Neumarkt, die außerhalb der üblichen Sprechstunden medizinische Hilfe brauchen, eröffnet die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) am 4. Oktober eine neue Bereitschaftspraxis am Klinikum Neumarkt. Diese steht dann bereits ein Jahr vor dem Start der geplanten "Region für den Bereitschaftsdienst in den Landkreisen Neumarkt und Amberg-Sulzbach" zur Verfügung.

Hintergrund Man muss nicht erst nach Neumarkt fahren: Die KVB verweist auf die bundesweit einheitliche Rufnummer 116 117 des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes: Hier können sich Patienten außerhalb der üblichen Sprechzeiten melden, wenn sie bei einer akuten Erkrankung ärztliche Hilfe benötigen und damit nicht bis zur nächsten regulären Sprechstunde ihres Arztes warten können. Öffnungszeiten und Anfahrtsbeschreibungen zu allen Bereitschaftspraxen in Bayern sind auch im Internet (www.bereitschaftsdienst-bayern.de) zu finden. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist keine notärztliche Versorgung: Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen sollte man unter der kostenfreien Rufnummer 112 den Notarzt verständigen.

Die KVB will die Landkreise Neumarkt und Amberg-Sulzbach ab November 2018 zu einer sogenannten Bereitschaftsdienstregion zusammenfassen. Dann "gibt es neben zentral gelegenen KVB-Bereitschaftspraxen an den Kliniken Neumarkt und Amberg zusätzlich einen von der KVB organisierten Fahrdienst, der die medizinisch notwendigen Hausbesuche in dieser Region durchführt", heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands: "Der diensthabende Arzt wird dabei von einem medizinisch geschulten Fahrer begleitet, der ihn sicher zum nächsten Hausbesuch bringt."Wie die KVB mitteilt, sei die im ersten Schritt geplante Bereitschaftspraxis für die Patienten eine zentrale Anlaufstelle ohne Voranmeldung: "Mühsame Recherchen, welcher Arzt Dienst hat und wo sich dessen Praxis befindet, entfallen somit." Ergänzend dazu erledigt medizinisch notwendige Hausbesuche weiterhin der bestehende Hausbesuchsdienst. Die KVB-Bereitschaftspraxis kooperiere mit dem Klinikum Neumarkt, das künftig nachts die Versorgung übernimmt.Ziel der KVB ist es, "flächendeckend in ganz Bayern eine ambulante medizinische Akutversorgung auch abends und an Wochenenden und Feiertagen zu gewährleisten". Zugleich soll die Belastung der zum Dienst verpflichteten Haus- und Fachärzten möglichst gleichmäßig verteilt werden.Laut einer Presse-Info könnten rund 33 Prozent der Patienten ambulant in einer KV-Bereitschaftspraxis behandelt werden: "Dadurch werden Wartezeiten in der Notaufnahme verringert und wirkliche Notfallpatienten effektiver behandelt."