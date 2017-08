Amberg-Sulzbach. Vier Teilnehmer des Umschulungskurses zum Feinwerkmechaniker mit Fachrichtung Maschinenbau haben im Bildungszentrum der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz in Amberg ihre Gesellenprüfung bestanden. Einer von ihnen ist Abdulghafar Amolari aus Damaskus.

Der syrische Flüchtling (27) ist vor drei Jahren nach Deutschland gekommen - und begann seine Umschulung mit geringen Sprachkenntnissen. "Wenn mir meine Kurskollegen und Ausbilder nicht so geholfen hätten, hätte ich keine Chance gehabt", sagt Amolari. Mittlerweile ist er gut integriert, lebt in einer Wohngemeinschaft in Amberg und hat sich vor wenigen Tagen verlobt. Die Ausbildung hat sich für ihn schon gelohnt: Im September tritt er eine unbefristete Stelle als CNC-Fräser bei der Firma Hörmann Automotive in Wackersdorf an. Dazu gratulierte ihm der Leiter des Bildungszentrums, Tobias Knauer. An Amolari sehe man, was man mit Motivation und Engagement in einem völlig fremden Land erreichen kann. "Er war durch seine Persönlichkeit und seinen Fleiß eine Bereicherung für unser Bildungszentrum."Bevor er seine Stelle antritt, macht Amolari noch seinen Führerschein. Konkrete Pläne für die Zukunft hat er nicht: "Erstmal hier Fuß fassen und mich einarbeiten." Dass er in Syrien eigentlich als Elektrotechniker gearbeitet hat, stört ihn nicht. "Ich wollte schon immer am liebsten alles lernen." An seinem neuen Beruf gefällt ihm die mechanische Arbeit. Amolari und die anderen Teilnehmer, Eugen Gräß (Sulzbach-Rosenberg), Daniel Horst (Amberg) und Olaf Wagner (Auerbach), haben in zwei Jahren 3500 Unterrichtsstunden absolviert. Integriert war die Ausbildung zur CNC-Fachkraft (HWK) mit staatlich anerkannter Fachkraftprüfung. "Sie haben damit die Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft geschaffen", betonte Knauer.Auch der Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Amberg, Manfred Tröppl, der mit seinen Kollegen vom Jobcenter für die Vermittlung der Umschüler verantwortlich ist, gratulierte: "Feinwerkmechaniker sind gefragte Fachkräfte, nach denen viele Betriebe händeringend suchen."Das Bildungszentrum in Amberg bietet die nächste Umschulung vom 28. August 2017 bis 25. Juli 2019 an (Infos: www.hwk-amberg.de).