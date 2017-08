Am Tag nach dem Großbrand wird das ganze Ausmaß sichtbar: Zwei Hallen eines Entsorgungsbetriebes in Godlricht brennen komplett aus, auch die Papierpresse fällt den Flammen zum Opfer. Das Feuer in einem Entsorgungsbetrieb richtet einen immensen Schaden an: rund eine Million Euro.

Godlricht. Um 21.07 Uhr geht bei den Feuerwehren der Alarm ein, in Vilseck macht sich Kreisbrandinspektor Christof Strobl auf den Weg nach Godlricht. Am Kreuzberg sieht er nicht nur die riesige Rauchsäule, sondern sogar den hellen Feuerschein der Flammen, die auf dem Entsorgungsbetrieb am Rande der kleinen Ortschaft wüten. Als die erste Feuerwehr eintrifft, brennt die erste Halle, 40 mal 25 Meter groß, lichterloh, die Flammen haben bereits die zweite erfasst. In den beiden zusammenhängenden Gebäuden, aber auch rundherum wird Altpapier gelagert. Dieses schreddert und presst der Brandleider, ein Entsorgungsunternehmen, zu Ballen, damit es weiterverarbeitet werden kann.Die beiden Hallen brennen komplett aus, das Feuer vernichtet auch Papierpressen, Förderbänder und kleinere Maschinen wie einen Gabelstapler. Lastwagen, die in der Halle standen, können noch herausgebracht werden. Der Feuerwehr gelingt es, im Umfeld der Hallen stehende Bürocontainer vor den Flammen zu schützen. Außerdem kann sie Gasflaschen in Sicherheit bringen. Wegen der starken Rauchentwicklung weist die Polizei die Anwohner an, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Viele Godlrichter stehen auf der Straße und schauen fassungslos auf die lichterloh brennenden Gebäude. Ein Statiker ist vor Ort, begutachtet die Halle und entscheidet, dass sie wegen Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden darf. Um das verbrannte Recycling-Material aus der Halle zu bekommen, wird das Technische Hilfswerk angefordert. Ein Einsatzzug rückt mit einem speziellen Räumgerät an. Dessen Greifarm langt in die ausgebrannte Halle und räumt das kokelnde Altpapier ins Freie. Immer wieder flammen Glutnester auf, die die Feuerwehr ablöscht.Unmengen von Wasser werden für den massiven Löscheinsatz von allen Seiten benötigt. Dazu zapft die Feuerwehr nicht nur zwei Hydranten im Ort an, sondern pumpt auch Wasser aus dem Gebenbach nahe der B299 zur Unglücksstelle. Dafür wird die Bahnstrecke gesperrt. Wasser kommt außerdem aus einem Regenrückhaltebecken in der Nähe. Die Amberger Feuerwehr ist zudem mit den Abrollbehältern Wasser und Sonderlöschmittel vor Ort. Rund 350 000 Liter Wasser werden insgesamt für den Löscheinsatz gefördert. Der Verbrauch von Schaummitteln schlägt mit etwa 1700 Liter zu Buche.Am späten Abend gibt die Polizei eine erste Schätzung hinsichtlich der Schadenssumme ab: rund eine Million Euro. Die Brandursache muss die Kripo ermitteln. Nach deren bisherigen Erkenntnissen haben sich "Hinweise auf ein etwaiges vorsätzliches Verschulden Dritter bislang nicht ergeben", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz mit Sitz in Regensburg.





"Feuer aus" nach zwei Stunden

Rettungskräfte verdienen Lob

Die Einsatzkräfte haben am Mittwochabend "unwahrscheinlich gut gearbeitet", lobt Kreisbrandrat Fredi Weiß noch in der Brandnacht die Freiwilligen von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten sei hervorragend gewesen. Das bestätigt auch der Einsatzleiter, Kreisbrandinspektor Christof Strobl aus Vilseck. Nach nur zwei Stunden meldeten die Aktiven: "Feuer aus".Die Nachlöscharbeiten dauerten allerdings noch mehrere Stunden an, die Brandwache übernahmen die Aktiven aus Ursulapoppenricht als Ortsfeuerwehr, unterstützt von ihren Hahnbacher Kameraden. Glutnester im Brandschutt flammen immer wieder auf und müssen abgelöscht werden, selbst am Donnerstagvormittag greifen die Aktiven deshalb immer wieder zum Feuerwehr-Schlauch.Rund 150 Einsatzkräfte waren beim Brand in Godlricht vor Ort. Ausgerückt waren die Feuerwehren Ursulapoppenricht, Hahnbach, Süß, Ammersricht, Amberg, Traßlberg und Poppenricht, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung der Feuerwehr und das Technische Hilfswerk. Der Rettungsdienst war laut Einsatzleiterin Joanna Sladki mit vier Rettungswagen an der Unglücksstelle: je einer aus Hirschau und Sulzbach-Rosenberg sowie zwei aus Amberg. Zusätzlich wurde die Schnelleinsatzgruppe Betreuung zur Verpflegung der Einsatzkräfte alarmiert.Auf die Rettungskräfte in der Region ist Verlass. Das hat der Großbrand am Mittwochabend mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Über Stunden hinweg waren zahlreiche Männer und Frauen im Einsatz - ehrenamtlich und freiwillig, jeder an seinem Platz. Man muss den Einsatzkräften höchsten Respekt zollen, für das, was sie tun. Nicht nur am Mittwochabend, sondern immer dann, wenn ihre Mitmenschen in Not sind und Hilfe brauchen. Parat stehen sie an 365 Tagen im Jahr, im Hochsommer genauso wie im Winter. Sie rücken aus bei brütender Hitze, strömendem Regen und klirrender Kälte. Jeder, der schon einmal auf die Hilfe der Rettungskräfte angewiesen war, weiß, dass das Engagement der Freiwilligen gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Am Mittwochabend wurde auch das wieder einmal bewusst.