Internationale Partnerschaften gibt es viele. Die meisten sind staatlich organisiert. Doch eine der lebendigsten Kooperationen im Landkreis lebt voll und ganz vom Engagement Ehrenamtlicher. Hatab Beyai ist weit gereist, um sich dafür zu bedanken.

Ohne Team läuft nichts

Ziel: 500 Mitglieder

Amberg-Sulzbach. Normalerweise arbeitet Hatab Beyai als Service-Manager in einem Hotel in Bakau, einer Stadt an der Küste von Gambia. Der 49-Jährige hat aber einen wichtigen, ehrenamtlichen Zweitjob: Er koordiniert die Hilfsprojekte, die der Amberg-Sulzbacher Verein "Socialis for the Gambia" finanziert. Als solcher ist er jetzt nach Amberg gekommen, um sich bei allen Spendern und Ehrenamtlichen zu bedanken und über die Fortschritte zu berichten."Socialis for the Gambia" wurde 1999 gegründet und hat derzeit rund 330 Mitglieder, die überwiegend aus Amberg und Umgebung stammen. In den vergangenen 18 Jahren hat der Verein Bemerkenswertes geleistet: Er unterhält zwei Schulstandorte mit mehr als zehn Gebäuden, finanziert das Personal vom Lehrer bis zur Putzfrau und ermöglicht aktuell 628 Buben und Mädchen im Alter zwischen 4 und 13 Jahren eine kostenlose Schulbildung auf hohem Niveau.Hatab Beyai bringt das Ziel seiner fast 5000 Kilometer langen Reise in die Oberpfalz auf den Punkt: "Ohne das Team hier läuft es nicht. Die Leute machen einen guten Job." Das Team hier - damit meint er nicht nur die Vorstandsriege um Christine Weigl, Karin Neumüller und Jörg Wollmann, sondern auch die Mitglieder, die die Arbeit des Vereins mit einem Monatsbeitrag von zehn Euro unterstützen.Damit die Erfolgsgeschichte weitergehen kann, ist ein regelmäßiger Austausch unabdingbar. "Whats App hat vieles einfacher gemacht", erzählt Christine Weigl. In Gambia gibt es längst nicht überall Festnetz. Mobiles telefonieren ist aber mittlerweile möglich. Allerdings können die ausführlichsten Telefongespräche den persönlichen Kontakt vor Ort nicht ersetzen, so dass sich erst an Ostern eine elfköpfige Gruppe aus Amberg und Umgebung ein Bild von der Situation vor Ort machte. Eine ihrer Aufgaben war es damals, die neue Landwirtschaftsschule in der Stadt Sintet im Landesinneren zu eröffnen. "Landwirtschaft ist sehr wichtig", betont Hatab Beyai. "Sie ist die Grundlage für alles andere."Beim aktuellen Besuch ist unter anderem das Konzept für die Grundschule in Brufut Thema. "Ich habe auch das deutsche Schulsystem kennengelernt", berichtet der Gambier. Nicht alles sei übertragbar. Aber die Frühförderung, wie sie in Deutschland an den Kindergärten praktiziert wird, möchte er Schritt für Schritt auch in seiner Heimat etablieren.Am Samstag berichtete Hatab Beyai beim Sommerfest des Vereins in Ammerthal vor etwa 100 Gästen über seine Arbeit. Wer Interesse hat, kann sich im Internet unter www.socialis-for-the-gambia.de über die Organisation informieren. Rund 5000 Euro an Fixkosten muss der Verein pro Jahr stemmen. Um auf einen sicheren Grundstock zurückgreifen zu können, müsste die Mitgliederzahl mindestens auf 500 anwachsen, rechnet Weigl vor. Vielleicht gewinnt der Gast aus Westafrika in diesen Tagen einige dazu.