Einer der Burschen war wegen eines ähnlichen Falles schon per Haftbefehl gesucht: Drei rumänische Handwerker haben am Mittwoch in Ebermannsdorf Ärger mit der Polizei bekommen. Offenbar hatten sie versucht, mit überteuerten Dachrinnenreparaturen Geld zu ergaunern.

Plötzlich wird's teuer

Per Haftbefehl gesucht

Das Trio zog am Mittwoch mittags in Ebermannsdorf von Haus zu Haus und bot meist älteren Hausbesitzern Handwerks-Dienste an. Mit einem Gebäudebesitzer (64) wurden die drei handelseinig: Für den Austausch von Dachrinnen an seinem Anwesen wurde ein Preis von 300 Euro vereinbart.Nachdem die Arbeiten erledigt waren, verlangten die Rumänen aber plötzlich 2500 Euro, wie es im Polizeibericht heißt. Sie hätten diesen Betrag dann auch "mit Nachdruck" eingefordert. Das aber ließ sich der Auftraggeber nicht bieten und rief die Polizei.Nachdem die Ordnungshüter eingetroffen waren, betrug die Rechnung dann doch nur noch 400 Euro. Ein Betrag von 2500 Euro wäre nie verlangt worden, beteuerten die "Gast-Arbeiter". Die Parteien einigten sich dann aber noch im Beisein der Beamten.Für den Rädelsführer hatte die Angelegenheit aber doch noch strafrechtliche Konsequenzen, wie die Polizei mitteilt: Er sei vorläufig festgenommen worden, weil er wegen eines ähnlichen Betrugs bereits per Haftbefehl gesucht war.